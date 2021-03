Le Luxembourg chute face au Qatar

Avant d’affronter l’Irlande samedi, puis le Portugal mardi lors des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, le Luxembourg (98e au classement FIFA) a été battu mercredi en match amical par le Qatar (58e). Plus entreprenants, les Luxembourgeois ont été punis après une erreur défensive de Lars Gerson.

Pour ce match amical qui se déroulait à Debrecen en Hongrie, Luc Holtz avait fait tourner en essayant de donner du temps de jeu à ceux qui en manquaient dans leurs clubs respectifs. Gêné plusieurs mois par une blessure à la hanche, Christopher Martins Pereira était titulaire au coup d’envoi d’une première période qui a bien mal débuté pour le Grand-Duché. Après s’être fait écraser la cheville par un Qatari, Mica Pinto a dû sortir dès la 9e minute. Dans la foulée, Lars Gerson tergiversait aux abords de sa surface et perdait un ballon important permettant aux Maroons d’ouvrir le score par Mohammed Muntari (11e, 1-0).

Après un nouveau boulevard laissé par les Luxembourgeois côté gauche, Almoez Ali était proche de doubler la mise mais sa tentative était stoppée par une parade incroyable d’Anthony Moris sur sa ligne. Plus disciplinés en fin de première période, les hommes de Luc Holtz auraient pu trouver la faille mais le gardien qatari s’interposait sur une frappe lointaine de Sébastien Thill puis sur la reprise à bout portant d’Edvin Muratovic qui suivait (32e). Maurice Deville trouvait, lui, la barre de la tête sur un centre de Florian Bohnert (41e).

Dans le second acte, le Luxembourg a eu le ballon mais c’est le Qatar qui s’est créé les meilleures situations en contre avec notamment deux frappes sur la barre transversale de Pedro Miguel (72e et 90e). Entré à l’heure de jeu à la place de Martins Pereira, Aldin Skenderovic a eu le temps d’être exclu en fin de rencontre pour un second carton jaune reçu après un tacle dangereux (88e).

Qatar 1-0 Luxembourg. Muntari with the only goal. Qatar struggled in the final third without Akram Afif. Luxembourg had most of the possession & few chances to equalise but goalkeeper Al-Sheeb was in good form. Things will be more difficult against Irelandpic.twitter.com/iWJUON8Yxa