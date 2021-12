Premier international luxembourgeois à décrocher le titre en Major League Soccer (MLS), Maxime Chanot vit actuellement un des plus grands moments de sa carrière. Reçu à l'hôtel de ville de New York, ce mardi, avant de se déplacer à la Maison-Blanche début 2022, celui qui est né à Nancy le 21 novembre 1989 s'est confié à la presse belge entre deux festivités.

Depuis samedi soir, «il y a eu la fête avec l’équipe, avec le club, avec les supporters… », a-t-il indiqué à La Dernière Heure. «5 000 fans seront également présents ce mardi après-midi à l'hôtel de ville de New York et cela n'annonce exceptionnel». «La ville de New York attendait un titre sportif depuis longtemps», ajoute le défenseur aux 48 sélections avec le Luxembourg. «Et pour moi, décrocher un premier trophée à 32 ans, c'est spécial».

Et de savourer, en se rappelant les années de galère qu'il a connues avant d'atteindre les sommets aux États-Unis. «Quand on n’a pas goûté au vinaigre, on ne peut pas apprécier le miel», se veut philosophe Maxime Chanot dans les pages du quotidien belge. «Pour un gamin qui vient de loin comme moi, c’est plus que symbolique de pouvoir côtoyer le président des USA».

