«En Ukraine, c'est la guerre sur le terrain»

L'essentiel: Comment se passent vos débuts avec le Vorskla Poltava?

Olivier Thill: Je me sens très bien ici. Je maîtrise le russe et comme c'est la langue qui est la plus parlée au club ça a facilité mon intégration. Le coach me voulait absolument donc il me fait souvent jouer. Le club vise la troisième place qui est directement qualificative pour la Ligue Europa (Poltava est actuellement classé 4e à un point de la 3e place).

Y a-t-il des différences entre le football en Russie et en Ukraine?

Quand je jouais à Oufa c'était dur, il y avait beaucoup de duels. Mais maintenant que je suis en Ukraine, je me dis que la Russie n'était rien à côté de ce championnat. Ici, c'est vraiment la guerre sur le terrain. Certains joueurs n'essaient même pas de toucher le ballon quand ils interviennent. Après des matches, ça m'arrive d'avoir mal partout quand je rentre à la maison.

Comment avez-vous vécu votre période sans club?

Je pense que c'était la meilleure solution de résilier mon contrat avec Oufa. Le club a eu des problèmes financiers à cause du Covid et ne voulait pas garder ses internationaux. Ca ne m'a pas trop affecté, j'en ai profité pour passer du temps avec ma famille et j'ai continué à m'entraîner au Luxembourg.

Quel sera l'objectif des Roude Léiw lors des qualifications au Mondial 2022?

Nous savons que nous avons hérité d'un groupe relevé. Mais nous sommes des compétiteurs donc nous voulons tout gagner même si ce sera difficile.

(Recueilli par Nicolas Grellier/L'essentiel)