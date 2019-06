Le Luxembourg s'incline de justesse en Ukraine

L’Ukraine aura pris six points sur six face au Luxembourg. Mais elle ne gardera pas un si bon souvenir que cela des Lions rouges. Presque miraculée au match aller (1-2), la troupe du Ballon d’or 2004 Andriy Shevchenko a encore peiné, lundi soir. Trois jours après l’importante victoire face à la Serbie (5-0), la Lviv Arena avait pourtant fait le plein (35 000 spectateurs) pour voir un nouveau festival de buts. Et après cinq minutes et l’ouverture du score de Roman Yaremchuk (1-0, 5e), c’était très bien parti. Mais la barre (9e), puis Anthony Moris (14e) sauvaient la troupe de Luc Holtz d’une grosse gifle.

Car une fois l’orage passé, les Luxembourgeois se sont souvenus qu’ils y a trois mois, ils avaient été capables de poser de gros soucis à cette équipe. Leandro Barreiro puis Laurent Jans ont alors chauffé les gants d’Andriy Piatov. Puis Kiki Martins plaçait une tête plongeante au fond des filets (38e). Tout le stade s'est tu pour la première fois… mais l’arbitre signalait un hors-jeu. Andriy Shevchenko devenait très nerveux devant son banc, tandis que son homologue luxembourgeois haranguait sa troupe pour qu’elle se lâche encore plus.

Ce fut le cas dès la reprise. Comme à l’aller, les Lions rouges avaient laissé leurs complexes au vestiaire. Piatov devait à nouveau sortir le grand jeu sur un coup franc magnifique de Vincent Thill (58e), puis sur une frappe enroulée de Gerson Rodrigues (65e). Échaudée par le match à Josy-Barthel, l’Ukraine préférait alors ne plus prendre aucun risque pour préserver son avantage. Et le soulagement des joueurs et du public au coup de sifflet final en disait long sur la nouvelle performance réalisée par les Lions rouges. Après cette quatrième journée, le Luxembourg reste 2e du groupe B, mais compte un match de plus que la Serbie et deux de plus que le Portugal, ses deux prochains adversaires.

(De notre envoyé spécial à Lviv, Philippe Di Filippo/L'essentiel)