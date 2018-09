Le Luxembourg lance sa mission Ligue des nations

«Non», la Fédération luxembourgeoise de football n'a officiellement «pas fixé d'objectif pour cette Ligue des nations». Mais depuis l'annonce de la mise en place de cette nouvelle compétition, tout le football luxembourgeois rêve d'un exploit qui pourrait envoyer les Lions rouges à l'Euro 2020. «C'est vrai que cette Ligue des nations, on l'attend et on en parle depuis un moment. On est excités et très heureux qu'elle démarre», avoue le sélectionneur Luc Holtz.

Reversé dans le groupe 2 de la Ligue D, celle qui regroupe les seize moins bonnes sélections d'Europe, le Luxembourg (85e mondial) peut décrocher un billet pour le tournoi final en affrontant que des équipes de son niveau, voire d'un niveau inférieur. Une aubaine? Pas si simple. Pour espérer jouer les barrages de la Ligue D (une demi-finale et une finale), il faudra d'abord terminer en tête d'une poule composée du Belarus (78e), de la Moldavie (175e) et de Saint-Marin (203e). «Un seul adversaire nous est supérieur dans ce groupe, c'est le Belarus», estime Luc Holtz. Et on a déjà montré qu'on pouvait aussi lui prendre des points».

Reste Saint-Marin, contre lequel le Luxembourg sera très largement favori. Et la Moldavie, que les Lions rouges veulent écarter de la course à la première place dès samedi. «Mais ce sera très serré. La Moldavie, c'est costaud en défense, ce ne sera pas facile de marquer». Plus le reste, le sélectionneur a tout à craindre... de sa propre équipe. Pourtant, pour une fois au complet, elle a coulé face à la réserve de Bielefeld mardi (1-4) lors de la répétition générale. «C’est inquiétant. La mentalité est à revoir. Et peut-être le onze aussi».

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)