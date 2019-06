«L’Ukraine ne mérite pas ses deux victoires»

«À l’aller, on a perdu un point en fin de match, on peut dire que lors du retour, on a aussi perdu un point», notait Luc Holtz après la courte défaite (1-0). «Certaines personnes veulent toujours chercher le négatif. On peut être satisfaits de la performance de l’équipe. Malheureusement cela n’a pas suffit», a ajouté le sélectionneur.

«L’Ukraine nous a battus deux fois, mais je pense qu’ils ne méritent pas du tout ces six points, confirmait le capitaine Laurent Jans. Dans ce stade plein, avec le public qui pousse, nous avons fait un très bon match, je suis fier de l’équipe».

«Une grosse pression pendant quinze minutes»

«Au coup de sifflet final, Andriy Schevchenko m’a demandé pourquoi on leur posait toujours autant de problèmes, puis il m’a félicité pour le match», expliquait aussi Luc Holtz.

Le début de match du Luxembourg a néanmoins été très compliqué et un seul but après cinq minutes aura suffi aux Ukrainiens. «Je savais que l’Ukraine allait mettre une grosse pression pendant quinze minutes. On paye très cher notre petite erreur», regrettait encore le technicien luxembourgeois. Un sentiment partagé par Kiki Martins: «Ça se joue sur des détails, malheureusement».

«Il faut garder les pieds sur terre»

Le milieu de terrain a marqué de la tête en fin de première période (39e), un but refusé par les arbitres: «Je ne sais pas si j’étais hors-jeu ou non», avoue Martins. « Mais dans ce type de situation où c’est du 50-50, la décision est toujours prise contre le Luxembourg», pestait Laurent Jans. Tandis que Luc Holtz allait encore plus loin, «je ne veux pas dire qu’on s’est encore fait voler, mais déjà à l’aller, il n’y a pas faute sur le deuxième but…».

Quoi qu’il en soit, les perspectives restent prometteuses. «Je sais que certains aimeraient qu’on reste à notre place, mais actuellement, on ne joue pas comme le petit Luxembourg est censé jouer. La confiance a une importance énorme. Quand tu crois en toi, ça augmente ton niveau. Il faut garder les pieds sur terre, on a vu qu’on a eu des soucis contre la Lituanie. Mais il faut poursuivre sur ce chemin», conclut le sélectionneur.

Groupe B

1. Ukraine 4 matches, 10 points 2. Luxembourg 4 matches, 4 points 3. Serbie 3 matches, 4 points 4. Portugal 2 matches, 2 points 5. Lituanie 3 matches, 1 point

(Philippe Di Filippo/L'essentiel)