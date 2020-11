Le Luxembourg a perdu le contrôle à Chypre

Tout avait parfaitement commencé dans un GSP Stadium de Nicosie à huis clos. Les Chypriotes, fébriles, s’étaient même tiré une balle dans le pied d’entrée, avec un carton jaune au bout de 40 secondes de jeu pour Minas Antoniou et un but contre son camp après un gros cafouillage entre les défenseurs et le gardien dans leurs six mètres. Ioannis Kousoulos déviait la frappe d’Edvin Muratovic dans son propre but (5e, 0-1).

Luc Holtz, sélectionneur du Luxembourg



«Ce qui m'agace vraiment, c'est le carton rouge, ça nous fait une triple peine avec le but et la suspension. Cela a complètement changé le match après. Notre seul regret est de ne pas avoir mis le deuxième but avant : même en deuxième période, ils avaient du mal à déjouer notre bloc. Je ne peux rien reprocher à mes joueurs sur la combativité et l'agressivité. Maintenant, on ne va pas abandonner. Il reste un match et on le jouera à fond, car on croit encore à la première place, bien sûr». «Ce qui m'agace vraiment, c'est le carton rouge, ça nous fait une triple peine avec le but et la suspension. Cela a complètement changé le match après. Notre seul regret est de ne pas avoir mis le deuxième but avant : même en deuxième période, ils avaient du mal à déjouer notre bloc. Je ne peux rien reprocher à mes joueurs sur la combativité et l'agressivité. Maintenant, on ne va pas abandonner. Il reste un match et on le jouera à fond, car on croit encore à la première place, bien sûr».

Pendant toute la première demi-heure, les hommes de Luc Holtz ont joué à leur main. Gerson et Selimovic contrôlaient des attaquants chypriotes sans idées et Vincent Thill et Muratovic étaient dangereux en contre… Jusqu’au moment où tout a basculé : à la lutte pour récupérer un ballon en profondeur, Vahid Selimovic faisait chuter Marios Ilia. M. Gestranius sanctionnait la faute d’un penalty logique et d’un carton rouge plus sévère. Grigoris Kastanos le transformait (33e, 1-1), anéantissant la belle confiance avec laquelle les Luxembourgeois avaient joué jusqu’alors. Pas résignés, les Lions rouges se sont offert un dernier frisson en fin de match, avec une frappe de Gerson Rodrigues qui a contraint Demetris Demetriou à une parade réflexe (90e+1).

Battue pour la deuxième fois en cinq matches, la sélection grand-ducale n’a plus la main dans le groupe 1, puisque le Monténégro, également réduit à dix, a fait match nul (0-0) contre l’Azerbaïdjan. Sans Selimovic ni Dirk Carlson, lui aussi suspendu pour accumulation de cartons jaunes, il faudra faire un meilleur résultat que les Monténégrins mardi lors de la dernière journée pour aller chercher la première place du groupe et l’accession à la Ligue B qui va avec.

Muratovic est titulaire en pointe, Mica Pinto jouera devant Carlson dans le couloir gauche #CYPLUX pic.twitter.com/4CE4xSRMJT — Tom Vergez (@tvergez) November 14, 2020

(De notre envoyé spécial à Chypre, Tom Vergez)