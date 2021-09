«Sur le but de Séba, on a dû réveiller toute la rue»

Avec des étoiles plein les yeux, et même encore quelques larmes. Au lendemain de l’authentique exploit de Sébastien Thill en Ligue des champions, sa famille nous a reçus, ce mercredi après-midi, à Lamadelaine. Ce but victorieux du Luxembourgeois, avec le Sheriff Tiraspol, au Stade Bernabeau face au Real Madrid, on risque d’en parler encore très longtemps au Grand-Duché.

Un tatouage qui fait lui aussi le tour du monde





«Dès le début du match, la photo du tatouage de Sébastien est apparue sur les réseaux sociaux et je me suis interdit de la commenter», précise Nathalie, la maman de Sébastien Thill. «J’attendais la fin du match avant de répondre à tout le monde. Ce tatouage doit avoir deux mois ou six semaines. Il a trouvé un tatoueur en Moldavie pour lui faire, car il n’est plus souvent ici au Grand-Duché. Ici, on a notre tatoueur qui s’occupe de toute la famille et là-bas, il en a trouvé un autre pour lui tatouer son rêve de Ligue des champions. C’était un peu prémonitoire». «Dès le début du match, la photo du tatouage de Sébastien est apparue sur les réseaux sociaux et je me suis interdit de la commenter», précise Nathalie, la maman de Sébastien Thill. «J’attendais la fin du match avant de répondre à tout le monde. Ce tatouage doit avoir deux mois ou six semaines. Il a trouvé un tatoueur en Moldavie pour lui faire, car il n’est plus souvent ici au Grand-Duché. Ici, on a notre tatoueur qui s’occupe de toute la famille et là-bas, il en a trouvé un autre pour lui tatouer son rêve de Ligue des champions. C’était un peu prémonitoire».

«C’est formidable et inexplicable», nous lâche d’emblée Nathalie, la maman de Sébastien Thill. «On a suivi le match avec toute la famille devant la TV. On était tous très nerveux. Quand Séba a marqué à la 89e, mon cœur a explosé. J’étais en larmes et j’avais la chair de poule. On avait peur que le Sheriff, champion de Moldavie, prenne une raclée et là, c’est tout le contraire. J’ai revu le but des dizaines de fois depuis hier et j’ai toujours autant de frissons. Cela n’arrête pas sur les réseaux sociaux...».

«J’ai crié comme un fou»

Et Nathalie Hoeltgen de souligner: «C’est un but qui lui ressemble», dit-elle, «il marque tout le temps des buts sensationnels. Je l’ai au téléphone vers 11h du matin. Il est fatigué. La pression est redescendue et tout le monde le félicite en essayant de le contacter. On a l’habitude de gérer tout ça. Il a couru beaucoup, c’est normal d’être fatigué, mais on essaie aussi d’être là pour la presse».

Aux côtés d’Olivier et de Vincent, eux aussi joueurs professionnels luxembourgeois, Sébastien Thill possède également un quatrième petit frère. Dans un français parfait, Marek nous a lui aussi livré son impression avant de retourner à l’école. «C’est magnifique et j’avais l’impression que le Sheriff n’allait pas se prendre une raclée. Quand Séba a marqué le but de la victoire, j’ai crié comme un fou et j’ai peut-être réveillé tous les voisins». «Ce n’est pas crier, c’est "gueuler" qu’on a fait», complète Francine, la grand-mère, avec le sourire. «Je crois que l’on a dû réveiller toute la rue».

«Pour Sébastien, c’est une très belle revanche»

Assoupi à ce moment, Jean-Marie, le grand-père, s’est quant à lui bien réveillé au moment du but de son petit-fils. «Quand je les ai entendus tous crier, je me suis dit qu’il s’était passé quelque chose», rembobine le patriarche de 73 ans. «Je n’ai pas de mots et j’ai encore les larmes aux yeux quand je repense à ce but. Jamais, je n’aurais pu imaginer ça. Avec Olivier et Vincent, on savait que cela pouvait arriver, mais avec Sébastien, il voulait prendre son temps. C’est le globe-trotter de la famille. À 20 ans, il n’est pas parti et il se sentait bien en travaillant à la commune de Differdange».

Ancien joueur et entraîneur au Luxembourg et en Belgique, Jean-Marie Hoeltgen n’a rien perdu de sa vision du football. «Sébastien, il voit le jeu», souligne-t-il. «Avant d’avoir le ballon, il sait déjà ce qu’il va en faire. Olivier, c’est le cerveau et le battant et Vincent, c’est le fin technicien. Pour Sébastien, à 27 ans, ce but face au Real, c’est une très belle revanche. Il a démontré qu’il avait sa place dans un club qui joue la Ligue des champions. Son but et la position de son corps face au goal sont à montrer dans les écoles de football. Il faut de la chance, mais quand c’est parti, Thibaut Courtois, le gardien belge du Real, ne pouvait pas l’arrêter».

