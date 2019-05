Le recours du Luxembourg a été rejeté par l'UEFA

Le Luxembourg et le Portugal avaient déposé, en mars dernier, un recours auprès de l'UEFA, en raison d'une possible erreur au sein de l'effectif de l'Ukraine, adversaire direct dans les éliminatoires de l'Euro 2020 (groupe B). L'Ukraine avait effectivement aligné Junior Moraes qui, selon Luxembourgeois et Portugais, ne devait pas pouvoir jouer en raison de critères de nationalité.

Dans le détail, pour acquérir une nouvelle nationalité sportive, un joueur doit passer cinq ans dans son nouveau pays, sans interruption, après ses 18 ans. Or, Junior Moraes, né au Brésil, est passé par la Chine pendant quelques mois en 2017 après n'avoir séjourné que quatre ans et huit mois en Ukraine.

Le Luxembourg reste 2e du groupe B

Mais plus d'un mois après «l'affaire», la Fédération luxembourgeoise de football (FLF) indique ce vendredi que «l'instance de contrôle, d'éthique et de discipline de l'UEFA vient de déclarer non fondée la protestation». La FLF souhaite connaître les raisons de ce refus et n'exclut pas de faire appel.

Rappelons que le Portugal a fait 0-0 face à l'Ukraine le 22 mars, le Luxembourg s'étant de son côté incliné 1-2 à domicile face aux Ukrainiens le 25 mars. L'Ukraine est donc toujours en tête du groupe B des éliminatoires (4 points), devant le Luxembourg (3 points) et le Portugal (2 points). Prochain match le 7 juin en Lituanie pour le Grand-Duché.

(nc/L'essentiel)