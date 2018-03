L'Autriche au Luxembourg sans David Alaba

L'équipe nationale de football autrichienne renonce aux services de sa star bavaroise, David Alaba, pour le match amical programmé mardi à Luxembourg (20h30, stade Josy Barthel). Les défenseurs Stefan Lainer (RB Salzburg) et Maximilian Wöber (Ajax) n'ont pas participé non plus au voyage vers le Grand-Duché.

«David Alaba et Stefan Lainer ont beaucoup joué dernièrement et nous devons en tenir compte», a expliqué le directeur sportif autrichien Peter Schöttel sur le site laola1.at. Néanmoins, l'effectif autrichien débarque avec neuf joueurs qui évoluent en Bundesliga et quatre en Premier League anglaise. Vendredi, l'Autriche avait dominé la Slovénie (3-0), alors que le Luxembourg a dominé Malte (0-1) jeudi dernier.

(jt/L'essentiel)