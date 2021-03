Le Portugal veut «faire déjouer le Luxembourg»

L'essentiel: Pensez-vous que le Luxembourg actuel est plus fort que celui que vous avez affronté en 2019?

Fernando Santos: L'équipe est similaire, c'est une bonne équipe. Je m'attendais même à ce qu'ils fassent mieux en Ligue des nations, et ils ont prouvé leur niveau en battant l'Irlande. Les derniers matches contre eux ont toujours été difficiles. Ils attaquent de plus en plus, il ne faut pas les sous-estimer.

Le match contre le Luxembourg ressemblera-t-il à celui que vous avez joué contre l'Azerbaïdjan (victoire 1-0 le 24 mars)?

Non. Il n'y a aucune comparaison possible entre l'Azerbaïdjan et le Luxembourg. L'Azerbaïdjan est une équipe qui reste derrière alors que le Luxembourg joue son jeu. Ce sera à nous de les faire déjouer.

Êtes-vous inquiet des conditions de jeu, après le terrain catastrophique lors de votre dernière visite?

Les joueurs ont déjà vu de pires conditions. La dernière fois que nous sommes venus, c'était la neige qui avait posé problème, le ballon ne roulait pas. Je ne me fais pas de souci cette fois-ci.

Après son geste de colère en Serbie, Cristiano Ronaldo va-t-il rester le capitaine?

Bien sûr. C'est un exemple national, un exemple pour tous. Il n'a manqué de respect à personne, ni à son entraîneur, ni à la fédération. C'était un geste compréhensible, dans un moment de grande frustration. Il n'a besoin de demander pardon à personne.

(L'essentiel/Tom Vergez)