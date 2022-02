Yaremchuk, ému aux larmes par les Portugais

L'attaquant, qui évolue sous les couleurs de Benfica, est entré à la 61e minute et tout le stade lui a fait une ovation. Une ferveur qui n'a pas laissé insensible l'attaquant, visiblement très ému. Formé au Dynamo Kiev, le footballeur avait déjà eu une pensée pour son pays en début de semaine en célébrant son but face à Amsterdam avec un tee-shirt frappé de l'emblème de l'Ukraine.

"I wanted to support my country. I've thought a lot about it and I'm scared of the current situation."



Ukraine striker Roman Yaremchuck after Benfica's 2-2 draw v Ajax in #UCL.



The white crest on his shirt signifies a protest against the Russian threat to his homeland.#Putin pic.twitter.com/0ZSa2YDkWA