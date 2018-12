La frappe complètement ratée de Fellaini

Lors de la défaite de Manchester United à Liverpool (1-3), Marouane Fellaini, le milieu de terrain belge des Red Devils, s'est fait remarquer mais pas de manière positive.

Entré en seconde mi-temps, il a ainsi réalisé une frappe complètement dévissée. Le ballon est ainsi tombé sur... un steward, assis près du poteau de corner. Certains internautes en ont profité pour se moquer de l'international belge.

RIP to the brave steward that protect the fans in the corner flag from Fellaini's wayward shot. This win is for you. #YNWA #Liverpool