Wayne Rooney revient jouer en Angleterre

2 janvier

Wayne Rooney, s'est engagé avec Derby County (D2 anglaise) où il a signé un contrat de 18 mois, jusqu'à l'été 2021. L'ex-attaquant international anglais (34 ans, 120 sélections, 53 buts) débarque des États-Unis où il a évolué pendant deux saisons avec DC United, la franchise de Washington en MLS.

Le milieu défensif allemand Julian Weigl (24 ans) quitte le Borussia Dortmund pour rejoindre le Benfica Lisbonne. Arrivé à Dortmund en 2015, l'international allemand (5 sélections) a disputé 171 matches sous les couleurs du club allemand (4 buts).

Borussia Dortmund and @SLBenfica have agreed to terms on the transfer of Julian Weigl.



We thank Julian for his dedication and wish him the best of luck in Portugal! pic.twitter.com/TS7E0WGUSR