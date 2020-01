Le but de Thiago Messi fait le tour du monde

Thiago Messi goal pic.twitter.com/AxTsXndmGw — La Masia (@Youngcules) January 11, 2020

Dans la famille Messi, tout le monde connait le père, Lionel, star du FC Barcelone et de la sélection argentine. Pourtant, ces jours, c'est une vidéo du fils, Thiago, 7 ans, qui fait le tour du monde. L'aîné de Lionel et Antonella Roccuzzo joue avec l'école du FCB, une équipe pour les jeunes de 3 à 7 ans où évoluent uniquement les enfants des joueurs et des employés du club, comme nous l'explique le quotidien argentin Olé.

Et lors de son dernier match, Thiago a marqué pour ses couleurs. Un but tout en concentration, après une course balle au pied, comme papa en quelque sorte. A la seule différence que c'est du pied droit que le frère de Mateo et Ciro a conclu son action.

(L'essentiel/Sport-Center)