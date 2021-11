Le but lunaire de Kylian Mbappé à l'entraînement

Kylian Mbappé est un talent unique, peut-être le futur meilleur joueur de la planète. Doté de qualités de vitesse exceptionnelles, l'attaquant français est également un artiste devant le but. Il l'a encore prouvé lors d'un entraînement des Bleus, avant la rencontre face au Kazakhstan, samedi soir (20h45).

Sur un centre de Léon Dubois, le prodige du PSG a effectué une reprise de volée du talon gauche en se retournant. Le ballon a terminé en pleine lucarne, ce qui a mystifié son gardien Benoît Costil. Sur les réseaux sociaux, les twittos manquent de superlatifs pour décrire cette action, même si le mot «incroyable» revient le plus souvent. «C'est magique», a même écrit le compte officiel de son club.

???? @KMbappe doing bits at the Parc des Princes for @equipedefrance!



C'est magique! ???? #FiersdetreBleus ????????pic.twitter.com/CjHge1I5j6