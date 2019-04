Le Real Madrid patine encore en championnat

Lundi 15 avril

Pierre-Emerick Aubameyang a permis à Arsenal de chiper à Chelsea la 4e place du championnat d'Angleterre, synonyme de Ligue des champions, en marquant l'unique but de la rencontre, lundi, face à Watford en clôture de la 34e journée (0-1). C'était une occasion à ne pas manquer: les Gunners passent devant Chelsea à la différence de but et reviennent à un point de Tottenham, 3e.

Le Real Madrid a été accroché ce lundi soir à Leganés (1-1). Karim Benzema a inscrit le but des Madrilènes, mais Jonathan Silva avait ouvert le score pour les locaux, qui menaient à la mi-temps. Au classement, les hommes de Zinédine Zidane restent 3e du classement, à quatre points de l'Atletico Madrid et à 13 points du FC Barcelone.

Dimanche 14 avril

Le PSG devra encore attendre pour être champion. Déjà auteurs d'un faux pas la semaine dernière (2-2 contre Strasbourg), les Parisiens ont encore retardé leur sacre, avec une lourde défaite sur la pelouse de leur dauphin, Lille (5-1). Meunier a marqué contre son camp (8e) avant de se blesser, puis Bernat a égalisé (11e) pour le PSG, avant de se faire expulser. Ensuite, le LOSC a réalisé un festival et les champions de France en titre ont pris l'eau en deuxième mi-temps, avec des buts de Pepe, Bamba, Magalhaes et Fonte. Le PSG, qui a enregistré sa deuxième défaite de la saison, compte encore 17 points d'avance sur Lille.

L'Inter Milan est allé s'imposer sur la pelouse de Frosinone (1-3), avant-dernier du championnat. Les coéquipiers de Nainggolan, auteur du premier but, ont repris cinq points d'avance sur l'AC Milan, les deux équipes luttant pour la troisième place.

Englué en bas de classement et relégable avant sa rencontre à Gérone, Villarreal a fait une bonne opération en s'imposant (0-1) grâce à un but de Chukwueze (8e). Cette victoire contre un adversaire direct permet au sous-marin jaune, autrefois place forte de la Liga, de remonter à la 15e place. Mais tout est serré en bas de tableau, Villarreal devra continuer à se battre pour se maintenir dans l'élite.

Le Napoli est allé s'imposer sur la pelouse du Chievo Vérone (1-3), lors de la 32e journée du championnat d'Italie. Koulibaly a inscrit un doublé, Milik a marqué un but. Cesar a réduit le score pour le Chievo en fin de rencontre. Ce succès ancre Naples à la deuxième place du classement et empêche la Juventus, leader, de célébrer dès ce week-end un nouveau titre. Les Turinois devront attendre la semaine prochaine pour officiellement valider leur première place. Le Chievo est désormais certain d'être relégué en fin de saison.

Engagé dans la lutte pour le titre avec Manchester City, Liverpool n'avait pas le choix lors de sa réception de Chelsea. Les Reds ont été au rendez-vous et l'ont emporté (2-0). Les inévitables Sadio Mané (51e) et Mohamed Salah (53e) ont frappé coup sur coup, en début de deuxième période. Liverpool se retrouve en tête de Premier League avec deux points d'avance sur Manchester City, qui compte cependant une rencontre de moins.

Dortmund ne sera revenu en tête de la Bundesliga que l'espace d'une journée. Le Bayern s'est en effet imposé 1-4 sur la pelouse de Dusseldorf, dimanche, pour reprendre le fauteuil de leader du championnat d'Allemagne de football. Kingsley Coman a inscrit les deux premiers buts du Bayern (15e, 41e) en première période, puis Serge Gnabry a enfoncé le clou (55e). Dodi Lukebakio (89e, s.p.) a sauvé l'honneur local, avant que Leon Goretzka n'inscrive le dernier but du match (90e) . Munich conserve ainsi un point d'avance sur Dortmund.

Manchester City s'est imposé 1-3 à Crystal Palace, grâce à un doublé de Sterling (15e, 63e) et un but de Gabriel Jesus (90e). Milivojevic a réduit le score à la 81e pour Palace. Cette victoire permet aux hommes de Guardiola de reprendre la tête du classement de Premier League, un point devant Liverpool, qui reçoit Chelsea à 17h30.

La Sampdoria a remporté le derby de Gênes 2-0 face au Genoa. Defrel (3e) et Quagliarella (53e s.p.) ont été les artisans de cette victoire à domicile. Biraschi, côté Genoa, a été expulsé en concédant le pénalty du deuxième but. Les deux autres rencontres de l'après-midi, Sassuolo - Parme et Fiorentina - Bologne, se sont terminées sur un score nul 0-0.

Montpellier a battu Toulouse 2-1 ce dimanche, avec des buts de Skhiri (55e) et Camara (77e). Sidibé avait entretemps brièvement égalisé pour Toulouse (67e). De leur côté, Rennes et Nice se sont séparés sur un score nul et vierge. Avec ce succès, Montpellier remonte en 6e position, à trois petits points du 4e Marseille.

Le Luxembourgeois Gerson Rodrigues a encore frappé en J-League, ce dimanche. Il a réduit le score pour son club japonais, le Jubilo Iwata, mais s'est incliné dans le derby de Shizuoka face au Shimizu S-Pulse.

Samedi 13 avril

En battant la Lazio Rome (8e) 1-0 grâce à un penalty de Kessié, le Milan a conservé cette fameuse 4e place et a éloigné la Lazio, repoussée à six points mais avec un match en retard à disputer, mercredi contre l'Udinese.

Monaco, pourtant dominateur en deuxième période, n'est pas parvenu à marquer contre Reims samedi soir lors de la 32e journée de L1 et s'est contenté d'un nul (0-0) qui ne lui garantit pas encore le maintien. Avant de se déplacer au Parc des Princes dimanche prochain, Monaco et Leonardo Jardim auraient aimé renouer avec la victoire. Surtout qu'ils ont perdu Cesc Fabregas et Stevan Jovetic sur blessure. L'ASM est 16e au classement. Les faux pas de ses concurrents du bas du tableau lui permettent une distance confortable de la zone rouge (Dijon est 18e),

Pendant ce temps, Guingamp, avant-dernier, sauvait le point du nul à Strasbourg (3-3) dans un match - remake de la finale de Coupe de la Ligue remportée par les Alsaciens - plein de buts et d'erreurs défensives. Au sein de l'attaque bretonne, Marcus Thuram s'est encore montré très à son avantage.

Au stade Metropolitano, Griezmann a expédié sa frappe sous la barre (42e), fêtant de la meilleure des manières la naissance lundi de son deuxième enfant, un garçon prénommé Amaro. L'attaquant français a d'ailleurs célébré son 14e but de la saison en Liga en suçant son pouce face aux caméras.

Et il a ensuite lancé en profondeur Alvaro Morata, buteur après avoir effacé le gardien (74e). Admiratif, le stade Metropolitano lui a réservé une ovation à sa sortie du terrain (90e+1). Seul point noir, "Grizi" a écopé d'un carton jaune pour un tacle en retard et sera donc suspendu le week-end prochain à Eibar.

Atletico verkürzt auf 9 Punkte auf Barca. #AtletiCelta pic.twitter.com/he2TZYIjLz — Sky Sport (@SkySportDE) 13. April 2019

Le Borussia Dortmund s'est fait très peur mais a repris provisoirement la tête de la Bundesliga en battant Mayence 2-1 samedi, grâce à un doublé de Jadon Sancho. Le Bayern, qui compte deux points de retard, devra l'emporter dimanche à Düsseldorf (15h30) pour repasser devant.

Manchester United, devait se relancer ce samedi contre West Ham pour se replacer dans la course aux quatre premières places. Les Reds Devils ont manqué deux balles de match avant d'être battus sur un deuxième penalty de Paul Pogba, l'homme du match (2-1).

L'Olympique de Marseille a battu Nîmes 2-1 au Vélodrome samedi et reprend provisoirement la 4e place de Ligue 1, devant Saint-Etienne, qui reçoit Bordeaux dimanche. Les Phocéens, qui restaient sur trois matches sans victoire, ont marqué deux buts en moins de deux minutes par Valère Germain, de la tête (72e), et Luiz Gustavo, du gauche (73e). Mario Balotelli était sorti, blessé, dès la demi-heure de jeu.

Sans Lionel Messi et avec un onze très remanié, le leader Barcelone s'est contenté d'un triste nul 0-0 contre la lanterne rouge Huesca, samedi pour la 32e journée du Championnat d'Espagne, ce qui ne fera sans doute que retarder le sacre promis aux Catalans.

La Juventus Turin n'avait besoin que d'un point sur le terrain de la Spal pour être de nouveau sacrée championne d'Italie samedi mais, très remaniée, elle a concédé sa deuxième défaite de la saison (2-1) et va devoir patienter. Les Turinois peuvent encore être sacrés ce week-end, à six journées de la fin du championnat, mais il faudra pour cela que Naples ne batte pas dimanche le Chievo Vérone, lanterne rouge du championnat.

Tottenham, grâce à un triplé du Brésilien Lucas Moura, s'est hissé provisoirement sur le podium de Premier League après son tranquille succès 4-0 contre le dernier Huddersfield. Tottenham a enchaîné une troisième victoire, sans but encaissé, dans sa nouvelle enceinte de White Hart Lane.

Vendredi 12 avril

Le FC Metz s'est quasiment assuré de monter en Ligue 1 la saison prochaine après sa victoire vendredi à domicile sur Châteauroux, pour la 32e journée de L2. Le succès s'est dessiné dès la première période, avec un doublé de l'international sénégalais Habib Diallo, qui a ouvert la marque sur penalty (30e, 1-0), avant de faire le break dix minutes plus tard sur un service d'Opa Nguette (40e, 2-0).

#FCMLBC Auteur d'un doublé face à @LaBerrichonne, @habibdiallo575 compte désormais 22 réalisations. Il est le co-meilleur buteur du championnat de @DominosLigue2 pic.twitter.com/1YSOMZUbw0 — FC Metz ☨ (@FCMetz) 12 avril 2019

Le choc entre Anderlecht et le Standard à Liège a été définitivement arrêté, après 32 minutes de jeu, vendredi en Belgique quand des supporters du club bruxellois ont jeté des fumigènes et d'autres objets sur le terrain alors que leur équipe était menée 2-0. Des buts de Razvan Marin (22) et Paul-José Mpoku sur penalty (30) avaient placé le Standard dans des conditions idéales pour remporter ce match de la 4e journée de la phase finale du championnat de première division belge quand les incidents se sont produits.

Pendant ce temps-là, le match entre le Standard de Liège et Anderlecht est définitivement arrêté pour jet de fumigènes sur la pelouse ( @spormanicom) pic.twitter.com/unHl0rS77B — PFC (@PassionFootClub) 12 avril 2019

Lyon, battu 2-1 à Nantes lors de la 32e journée de Ligue 1 vendredi soir, a concédé une troisième défaite de suite et n'avance plus dans le sprint final vers la Ligue des champions. L'ouverture du score est venue d'une erreur d'alignement en défense, qui a permis à Kalifa Coulibaly d'aller tromper Anthony Lopes un peu hésitant dans sa sortie (1-0, 11e). Et le coup franc dans la lucarne d'Anthony Limbombe, sa seule action d'éclat du match, qui a offert les trois points précieux à Nantes (2-1, 83e) ne doit rien à personne.

(L'essentiel/afp)