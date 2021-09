Nouveaux scandales en vue pour la FFF?

Le viol d’une personne mineure cachée sous le tapis, des enquêtes bâclées et des mensonges: Romain Molina critique les faits et gestes d’une fédération qui aurait caché des scandales. Il a profité d’un live sur Space, sorte de réunion que permet désormais Twitter, pour discuter des différents dossiers qu’il a traités. Certaines parties sont déjà présentes sur Twitter ou sur des rediffusions Twitch.

Le journaliste basé en Andalousie a déjà causé plusieurs tremblements de terre dans le monde du football, dont celui sur les scandales d’agressions sexuelles à la FFF. Il revient sur une affaire qu’il avait lui-même sortie en mars 2021.

En cause: un entraîneur qui envoyait des messages ambigus à des mineurs et une personne accusée d’amener certaines filles dans une résidence. Ces affaires avaient fait grand bruit en France. L’entraîneur a travaillé dans le milieu sportif pendant des années, même après les premières accusations. Une maman d’un joueur s’était interrogée sur la pertinence de mettre les joueurs nus pour la pesée. Quelques histoires plus tard, et l’entraîneur rebondit ailleurs - toujours avec ses diplômes d’entraîneur en poche. Il ne s’agit que d’un des cas dénoncés dans l’enquête de Romain Molina et Tariq Panja dans le New York Times.

Romain Molina affirme qu’une des victimes lui a parlé de «viol de l’esprit». L’Équipe avait de son côté également sorti une enquête en anonymisant les noms, mais Angélique Roujas qui s’estimait trop reconnaissable avait réclamé un droit de réponse. «Je suis aisément identifiable par quiconque connaît un peu le monde du football féminin et conteste vivement ces allégations», a-t-elle écrit. De son côté, le média français affirmait maintenir sa version et précise avoir contacté Angélique Roujas, pendant l’enquête, sans réponse.

Des casseroles au sein des fédérations

Qu’y a-t-il eu après la publication de l’article? «Le ministère des Sports a ouvert une enquête, on sait ce que ça veut dire», résume le journaliste avec une pointe d’agacement. Pour lui, la Fédération française de football n’est pas allée assez loin. L’ancien coéquipier de chambre d’un des garçons agressés témoigne n’avoir jamais été contacté pour parler de cela dans le passé. «Ce qui m’étonne le plus quand je fais mes enquêtes en France? Il y a beaucoup de personnes qui couvrent», raconte-t-il. Il remarque une certaine peur de la part des personnes du secteur. «Tout le monde te dit que c’est le système. C’est un peu hypocrite, car quand il y a eu le documentaire «Je ne suis pas une salope», je me suis dit qu’on allait enchaîner.»

C’était compter sans les nombreuses casseroles que peuvent traîner des Fédérations, selon lui. Le journaliste indépendant qui a sorti plusieurs livres et qui a également sorti des articles dans le New York Times ou The Guardian estime que beaucoup de personnes «se tiennent». «Tu sais, à la Fédération beaucoup de personnes ont touché de gros chèques pour se taire», raconte-t-il. Est-ce qu’on t’a proposé ces gros chèques? «Oui. Des mecs proches de Nasser ont essayé de me piéger», lâche-t-il, en restant assez vague sur le contexte.

L’affaire Mendy non, le racisme oui

Romain Molina a refusé de s’étendre sur le sujet. «Ce n’est pas mon dossier», a-t-il répété à plusieurs reprises à l’hôte de la conférence, Mohanalyse. Il a toutefois parlé d’une affaire de racisme de la part d’un entraîneur, faisant la «chasse au ramadan». Ses propos risquent certainement d’être contestés et repris au cours des prochains jours. Ils ont en tout cas fait le tour de Twitter durant la nuit, jusqu’à atteindre les tops tendances francophones.

