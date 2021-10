«Kylian est capable de dire: "j'arrête ma carrière"»

Le spleen de Kylian Mbappé fait couler beaucoup d'encre. Après ses sorties bien orchestrées dans «L'Équipe» et sur «RMC», l'attaquant français a reçu le soutien de certains coéquipiers en équipe de France, mais a également suscité de nombreux commentaires dans la presse sportive. Une fois n'est pas coutume, sa maman Fayza Lamari a pris la parole dans «Le Parisien» pour détailler plusieurs traits de caractère de son fils.

Connu pour son tempérament de gagneur et sa confiance en soi, le jeune prodige de 22 ans serait également très sensible: «Kylian a besoin d'être épanoui. S'il est malheureux, il est capable de vous dire : J'arrête ma carrière. Et il nous le dit souvent d'ailleurs. Avec Kylian, tout peut changer du jour au lendemain», a confié la maman.

D'ordinaire très discrète, l'ancienne handballeuse professionnelle a, par ailleurs, ouvert la porte à une prolongation avec le PSG: «On discute actuellement, et ça se passe bien. Une chose est sûre, Kylian se donnera à fond pour le PSG».

«Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre»

Dans son interview au quotidien sportif français, Mbappé s'était confié sur un certain mal-être en équipe de France: «Le message que j'ai reçu, c'est que mon ego nous faisait perdre, que je voulais prendre trop de place, et que sans moi, donc, on aurait peut-être gagné», a-t-il regretté. Interrogé ce mercredi en conférence de presse avant la dei-finale de Ligue des Nations contre la Belgique, Didier Deschamps a invité son joueur à avancer. À seulement 22 ans, le champion du monde va déjà connaître sa 50e sélection.

«Kylian est heureux d'être là, comme tous ses partenaires il attend le match de demain. Ce qui est passé est passé. L'important c'est aujourd'hui et demain», a répondu le sélectionneur français.

(th/L'essentiel)