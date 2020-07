Ce jeune prodige se plaint d’être comparé à Messi

Le 24 juin, Luka Romero est entré dans l’histoire. En rentrant en fin de match contre le Real Madrid, il est devenu à 15 ans et 7 mois le plus jeune joueur de l’histoire du championnat d’Espagne. De quoi braquer les projecteurs sur lui.

Présenté comme un surdoué depuis son plus jeune âge, le milieu offensif traîne un surnom flatteur mais lourd à porter: le «Messi mexicain». Au cours d’un entretien accordé à Fox Sports, Romero est revenu sur cette comparaison. «Cela m’agace qu’on me compare à Messi parce qu’il n’y a qu’un seul Messi. Moi, je veux me faire un nom dans le football en tant que Luka Romero», lâche-t-il.

L’intéressé a ensuite expliqué ce que représentait la star argentine pour lui: «Je n’ai jamais rencontré Messi. Je suis allé à l’hôtel du Barça une fois pour prendre une photo avec lui, mais je ne le connais pas. Ça serait pourtant un rêve de faire sa connaissance. Il a toujours été mon idole.»

Par ailleurs, celui qui possède à la fois la nationalité mexicaine, espagnole et argentine a dévoilé sa priorité quant à son futur choix de sélection: «Ma famille vient d’Argentine. Donc s’ils me veulent, je jouerai pour l’Argentine.»

Cela ne devrait pas arranger l’analogie avec Messi.

(L'essentiel/Sport-Center)