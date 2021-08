Sarr transféré à Tottenham puis prêté à Metz

L'annonce était dans les tuyaux, elle est désormais officielle. La pépite du FC Metz, Pape Matar Sarr, a été transférée à Tottenham, en Angleterre, onze mois après son arrivée en Moselle, a indiqué le club dans un communiqué. Comme pressenti également, le joueur de 18 ans pourra toutefois terminer la saison avec les Grenats.

«Ce vendredi, le FC Metz et Tottenham Hotspur FC sont parvenus à trouver un accord dans le cadre du transfert de Pape Matar Sarr. En revanche, ce défi en question sera relevé dans dix mois. En effet, le jeune Sénégalais traversera la Manche à l’issue de la saison 2021/2022 qu’il terminera sous les couleurs messines, où il sera prêté jusqu’en juin prochain», a précisé le club dans un communiqué.

«L’un des éléments les plus prometteurs de Ligue 1»

Une bonne nouvelle pour le club qui va réaliser une jolie opération financière, sans pour autant se priver d'un de ses éléments les plus importants pour la saison.

Le montant du transfert n'a pas été révélé. Des sources ont d'abord évoqué des discussions autour d'une indemnité de 10 millions d'euros plus 5 de bonus. Mais le président messin Bernard Serin avait confirmé que le prix de vente serait «nettement supérieur, aussi bien concernant le montant fixe que les bonus», dimanche dernier. Selon «L'Équipe», les deux clubs se sont entendus sur une somme de plus de 20 millions d'euros, bonus compris. Cela constituerait un record pour le club lorrain.

Le FC Metz confirme par ailleurs que le milieu de terrain a «attiré la convoitise de plusieurs formations européennes» suite à ses performances en Ligue 1 la saison passée. Pur produit de Génération Foot au Sénégal, Pape Matar Sarr s'est révélé lors de la Coupe du monde des moins de 17 ans en 2019 avant de signer son premier contrat professionnel avec Metz et de devenir «l’un des éléments les plus prometteurs de la Ligue 1», s'est félicité le club.

We are delighted to announce the signing of Pape Matar Sarr from Metz.



The Senegalese international will remain on loan at Metz in Ligue 1 for the rest of the 2021/22 season.