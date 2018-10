Les lanceurs de pétards condamnés à la prison

Les images avaient fait le tour des médias et alimenté un débat sécuritaire pendant de longues semaines. Le 3 décembre 2016, alors que le FC Metz recevait Lyon en Ligue 1 de football, des pétards avaient atterri sur la pelouse, à quelques centimètres d'Anthony Lopes, portier lyonnais. Celui-ci avait été brièvement hospitalisé, se plaignant d'acouphènes. La rencontre avait été rejouée à huis clos, au mois d'avril 2017, et perdue par les Messins (0-3).

Ce mardi, deux hommes ont été condamnés par le tribunal correctionnel de Metz pour ces jets de pétards. L'un, âgé de 32 ans, à six mois de prison ferme et l'autre, âgé de 25 ans, à six mois de prison avec sursis. «Ils ont également interdiction de pénétrer dans une enceinte sportive pendant cinq ans», préciseLe Républicain Lorrain.

(nc/L'essentiel)