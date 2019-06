Maxwell est accusé d'agression par sa femme

Décidément, le Paris St-Germain est heurté de plein fouet par des affaires de mœurs. Après les accusations de viol portées contre Neymar par le mannequin Najila Trindade, c'est au tour de Maxwell (37 ans) d'être pris dans la tourmente. Plusieurs médias français rapportent en effet que l'ancien latéral gauche brésilien du PSG, resté au club parisien en tant que coordinateur sportif après sa retraite sportive en 2017, a été accusé d'agression par sa femme, Giulia Nagamine.

Selon elle, cette agression présumée aurait eu lieu en 2015, un an avant l'arrivée du premier de leurs quatre enfants. Ce litige éclate au moment où le couple traverse une période difficile, puisqu'une procédure de divorce est engagée entre Maxwell et Giulia Nagamine. Cette dernière a déposé plainte «pour plusieurs agressions» le 27 mars dernier, au commissariat de Belo Horizonte (État du Minas Gerais). Elle évoque deux doigts de pied fracturés, des coups de pied et des menaces verbales, selon le site d'information G1.

«Par respect pour la mère de mes enfants, je ne ferai plus aucun commentaire à ce sujet»

«Pour préserver l'intégrité des personnes concernées et les investigations, aucun détail ne sera divulgué publiquement», précise dans un communiqué la police civile de l'État du Minas Gerais. Le coordinateur sportif du PSG a immédiatement réagi. Il a publié un communiqué dans lequel il assure qu'il prouvera son «innocence totale».

«Je suis désolé de voir comment une personne avec qui j'ai vécu et qui est la mère de mes merveilleux enfants utilise la loi de façon détournée, a-t-il écrit. Pour le bien de mes enfants, je prouverai mon innocence totale et montrerai que tout cela est faux. Par respect pour la mère de mes enfants, je ne ferai plus aucun commentaire à ce sujet».

Reste à savoir les suites qui seront données à cette nouvelle affaire, dont le PSG se serait certainement bien passé.

(L'essentiel/Sport-Center)