«Cette règle est en train de tuer le football»

Peut-être est-ce le début d’une révolte, d’une action concertée et collective pour revenir en arrière. Ce week-end du 26-27 septembre 2020 semble avoir marqué un point de non-retour dans le dégoût que provoque en Angleterre l’interprétation, via la VAR, des nouvelles règles jugeant la faute de main.

En quelques heures, Crystal Palace (contre Everton), puis Brighton et Tottenham (dans les arrêts de jeu) ont encaissé des penaltys et perdu des points à cause d’une faute de main involontaire (celle de Maupay est étrange). De quoi provoquer une vague d’indignation sans précédent autour des terrains du Royaume.

Commençons par le talent de Jamie Carragher, capable de s’emporter avec justesse en plein direct. «C’est une honte absolue, une plaisanterie, lâche-t-il sitôt la décision prise par M. Bankes d’accorder le penalty de l’égalisation à Newcastle pour cette main d’Eric Dier (voir vidéo ci-dessus). Les supporters de Newcastle vont adorer, je peux l’entendre. Mais n’importe qui d’autre dans ce pays sera d’accord avec moi: Eric Dier va au duel, ne contrôle pas son bras. La balle le touche à moins d’un mètre, de dos, il n’a aucune idée de ce qui lui arrive. C’est un gag. Je ne sais pas si c’est la Premier League, la FA, la FIFA, Pierluigi Collina ou quiconque s’y trouvant impliqué, mais il faut arrêter ça! Car vous ruinez le football.»

Pour donner raison à l’ancien défenseur de Liverpool, Steve Bruce, ex-MU et manager de Newcastle, n’a pas mâché ses mots malgré l’avantage retiré par l’application de la règle. «C’est un non-sens absolu, a-t-il reconnu. Aujourd’hui, cela nous sourit mais je serais anéanti si c’était arrivé contre nous. Je crois que Roy (Hodgson) a raison: on devrait se réunir pour parler d’une seule voix. On a placé les arbitres face à une pression énorme. La règle existait depuis des années: si une main est volontaire, alors oui, il y a faute. Or, les décisions actuelles ruinent le football. (…) Il faut que l’on s’unisse entre managers pour aller devant la Premier League et demander que cela cesse.»

Pour rappel, l’IFAB – dépositaire des lois du jeu – a adapté il y a un peu plus d’un an les recommandations liées à la loi sur la faute de main. Selon la nouvelle mouture, il y a faute lorsqu’un joueur «augmente sa surface corporelle de manière non naturelle». Or, par «non naturelle», l’IFAB considère chaque position où le bras se situe au-dessus de la ligne des épaules (cf. Kimpembe contre Manchester United en 2019).

En Angleterre, pays qui a toujours placé l’intentionnalité au cœur de son évaluation de la faute de main et qui fait la part belle aux duels aériens virils, cette adaptation ne passe pas. Or, avec le très mesuré et raisonnable Roy Hodgson comme porte-parole, le front des partisans du retour en arrière pourrait obtenir gain de cause.

«Je ne comprends pas comment, nous, Premier League, managers et joueurs, avons autorisé l’application de cette règle qui est inacceptable et détruit mon plaisir, a résumé l’ancien sélectionneur de l’équipe de Suisse. Cette règle est en train de tuer le football. Pour moi, la faute de main est une règle très simple. Si vous touchez le ballon pour interrompre une action, il y a faute. Et si la balle touche votre bras sans que vous puissiez y faire quoi que ce soit, il n’y a rien.»

La Premier League va-t-elle se ranger derrière la sagesse de son doyen et mettre la pression sur l’IFAB? L’indignation du moment invite à l’en croire capable; d’autant plus qu’elle a déjà refusé de suivre la meute interdisant les cinq changements pour la nouvelle saison.

