Ronaldo, grand tireur de coups francs, vraiment?

On vous rassure tout de suite. On n'essaye pas de vous dire que Cristiano Ronaldo est moins doué que vous ne le croyez. Non, le Portugais est bien un des tout meilleurs joueurs de l'histoire du football. Pourtant, sa réputation de tireur de coup franc n'est-elle pas un peu surfaite?

La page spécialisée SPORTbible s'est amusé à faire le bilan des 38 derniers coups francs directs tentés par CR7. Combien sont allés au fond des filets? Réponse simple: zéro.

Une grande majorité des tirs du joueur de la Juve n'a même pas dépassé le mur, qui a détourné 24 des 38 tentatives. Les gardiens de but ont tout de même dû s'employer pour sortir 11 des tirs. Deux tentatives n'étaient pas cadrées et une dernière a percuté la barre transversale.

Bon allez, on arrête de chambrer le magicien portugais. Sa série va forcément finir par s'arrêter. Et CR7 nous a aussi offert des moments magiques, y compris sur coup franc. Voici un top 10 de ses plus beaux coups francs, trouvés sur YouTube:

(jw/L'essentiel)