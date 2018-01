La Fifa paye très bien les membres de son conseil

Le Conseil de la FIFA est l'organe non-exécutif de surveillance et de stratégie qui définit la vision de la FIFA et du football mondial. Composé de 36 membres en plus du président, il s'est réuni à trois reprises en 2017. Des prestations qui ont valu à ses représentants des émoluments annuels de 250 000 dollars, soit un peu plus de 208 000 euros, a calculé le New York Times sur la base de trois témoignages.

À ces rémunérations s'ajoutent des frais de voyages de plusieurs dizaines de milliers de dollars. Chaque délégué reçoit en effet 150 dollars d'argent de poche par jour, des déplacements en classe business et un service de limousine ainsi que des hébergements dans des hôtels de luxe.

Selon le journal américain, la FIFA a déboursé en 2017 près de dix millions de dollars (8,3 millions d'euros) pour les séances de son Conseil. La Fédération n'a pas voulu confirmer ces chiffres mais ils pourraient se retrouver dans le rapport annuel qui sera officiellement publié en mars.

Despite promises of reform and mounting losses, FIFA paid members of its ruling council nearly $10 million last year https://t.co/5HBeNz1e2q– The New York Times (@nytimes) January 9, 2018

La FIFA se serre la ceinture

Ces chiffres reflètent cependant un réel effort de la FIFA, puisqu'auparavant, les 25 membres de son ex-Conseil exécutif percevaient au moins 300 000 dollars par an, avec des avantages comme 500 dollars d'argent de poche par jour et des vols en première classe pour eux et leur partenaire.

L'importance du Conseil de la FIFA a toutefois nettement décru et lors des séances, la plupart des résolutions passent sans vote formel, comme l'ont reconnu plusieurs de ses membres. En outre, ses représentants n'ont plus droit à des plans de retraite et pour la Coupe du Monde en Russie, ils n'auront plus droit à un service de limousine en permanence, comme cela avait été le cas au Brésil.

Mieux payés que les sociétés cotées

Ces révélations mettent à mal la volonté affichée du président Gianni Infantino de restaurer la crédibilité de son organisation au moyen d'une forte disciplines financière. Plusieurs experts s'étranglent à la lecture de ces rémunérations qui sont assurées par une association (en théorie) à but non-lucratif.

KPMG rappelle qu'en moyenne, les administrateurs des 100 principales sociétés cotées en Grande-Bretagne touchent en moyenne 81 000 dollars (67 400 euros) pour des prestations similaires. Pour Lodestone Global, des administrateurs non-exécutifs évoluant dans des entreprises d'une taille comparable à la FIFA devraient percevoir 48 000 dollars (40 000 euros) par an.

(L'essentiel/smk/nxp)