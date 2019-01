Iniesta s'excuse après une photo «blackface»

Andrés Iniesta a présenté mercredi, ses excuses, après avoir posté une photo pour l’Épiphanie, avec deux personnes grimées en noir, qui ont valu à l'ex-star du Barça des accusations de racisme. Le milieu offensif de 34 ans, qui évolue désormais au sein du club japonais de Vissel Kobe, n'avait nullement eu l'intention d'«offenser quiconque en publiant cette photo», a affirmé l'agence, assurant sa communication dans un texte adressé à l'AFP. «Il souhaite présenter ses excuses à toutes les personnes qui pourraient avoir été blessées», peut-on lire dans le communiqué.

Postée dimanche sur Twitter et Instagram, la photo montre le footballeur et sa famille avec un groupe de personnes en costumes représentant notamment les Rois mages, à l'occasion de la fête chrétienne de l’Épiphanie. Deux des personnes sur la photo apparaissent maquillées en noir, ce qui a entraîné des réactions outrées d'internautes dénonçant une photo raciste, un cas typique de «blackface». Cette pratique évoque les «minstrel shows» nés dans la première partie du XIXe siècle aux États-Unis, des spectacles pendant lesquels des Blancs se noircissaient le visage pour jouer des Noirs aux yeux écarquillés, toujours présentés comme naïfs, ignorants, paresseux et souvent affublés de caractéristiques animales.

L'ex-Barcelonais, qui a disputé 674 matches et soulevé 32 trophées avec les Blaugrana, dont neuf titres de champion et quatre Ligues des champions, a rejoint en mai la J-League pour trois ans.

(L'essentiel/afp)