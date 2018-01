But, coup de coude et rouge: revoilà Diego Costa

Il est comme ça, Diego Costa, et on ne le changera sans doute jamais. De retour au sein de «son» Atlético de Madrid après six mois au placard du côté de Chelsea, le buteur naturalisé espagnol n'a pas pu se retenir, après avoir marqué son premier but en Liga espagnole depuis le 18 avril 2014 et une réalisation contre le Elche CF.

La 18e journée



Samedi

Atlético Madrid - Getafe 2-0

Valence - Gérone 2-1

Las Palmas - Eibar 1-2

FC Séville - Bétis Séville 3-5



Dimanche

Leganés - Real Sociedad (12h)

FC Barcelone - Levante (16h15)

Bilbao - Alavés (18h30)

Villarreal - La Corogne

Celta Vigo - Real Madrid (20h45)



Lundi

Malaga - Espanyol (21h)

Tout heureux d'avoir trouvé le fond des filets à la 68e minute, il est allé fêter ça avec ses supporters. Le problème, c'est qu'il avait déjà écopé d'un avertissement six minutes plus tôt, pour un coup de coude dont il est coutumier. L'arbitre n'a pas fait dans la psychologie et a mis un carton rouge au joueur dans la foulée. Sa première expulsion dans le championnat ibère depuis le 24 mars 2010.

Les siens ont fini par s'imposer 2-0 face à Getafe et gardent deux longueurs de marge sur Valence (3e, 37 pts), qui a pour sa part battu Gérone 2-1, et huit sur le Real Madrid (4e, 31 pts), en déplacement à Vigo dimanche.

(L'essentiel/rca)