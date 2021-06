Arnautovic suspendu contre les Pays-​​Bas

L'Autrichien Marko Arnautovic manquera la rencontre jeudi face aux Pays-Bas, suspendu mercredi par l'UEFA pour avoir «insulté un autre joueur» lors de la victoire de son pays face à la Macédoine du Nord (3-1). En infligeant un match de suspension au milieu de 32 ans, la chambre d'appel de l'instance européenne sanctionne sa «mauvaise conduite», selon l'article 15 de son règlement, explique-t-elle dans un communiqué.

Elle n'a donc pas retenu l'injure raciste, qui aurait valu à Arnautovic d'être écarté pour au minimum dix matches d'après le même règlement, et donc de quitter l'Euro. Le joueur d'origine serbe s'était excusé lundi sur Instagram envers ses «amis de Macédoine du Nord et d'Albanie», en évoquant «des échanges houleux hier dans l'émotion du jeu», mais sans révéler la teneur de ses propos.

«Comportement agressif»

«Je voudrais dire une chose très clairement: JE NE SUIS PAS RACISTE!», a insisté Arnautovic lundi, disant «défendre la diversité». «Je suis désolé, je suis désolé, je suis désolé. Oublions tout ça, ça ne fait pas partie du football», a-t-il également dit aux journalistes, selon des propos rapportés par l'agence autrichienne APA. Plusieurs médias avaient assuré qu'il avait insulté le défenseur de Leeds, Ezgjan Alioski, en faisant référence à ses origines albanaises, après avoir marqué le troisième but de la rencontre remportée 3-1 par «Das Team», dimanche à Bucarest.

