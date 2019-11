Suivez le tirage au sort de l'Euro-​​2020 en direct

19h

Ce live est désormais terminé, merci de l'avoir suivi avec nous et bonne suite de week-end!

18h59

Vous remarquerez que seuls deux groupes sont complets, puisqu'il reste quatre équipes à déterminer via des barrages liés à la Ligue des Nations. Quoiqu'il en soit, on a vraiment hâte de voir les matchs du groupe F, le groupe de la mort officiel avec les champions du monde français, les champions d'Europe portugais et l'Allemagne. La Belgique devrait vivre un premier tour plus tranquille avec la Russie, le Danemark et la Finlande. L'Angleterre hérite des vice-champions du monde croates.

18h55

Voilà, en gros ce tirage au sort est à peu près terminé. On rappelle la composition des groupes, en une image:

Groupe A:

18h53

Et pour compléter le groupe de la mort, le Portugal, la France et l'Allemagne attendront le vainqueur de la "voie A" de la Ligue des Nations, l'Islande, la Bulgarie, la Hongrie ou la Roumanie.

???? L'Equipe de France avec l'Allemagne, le Portugal et un barragiste dans le groupe F à l'#Euro2020 !https://t.co/zgMbiJJoa7 pic.twitter.com/VMM8u3rGKM — beIN SPORTS (@beinsports_FR) November 30, 2019

18h52

La Finlande complète le groupe de la Belgique, où joueront aussi la Russie et le Danemark.

18h49

La Suède va avec l'Espagne et la Pologne dans le groupe B.

18h47

Et boum! Le Portugal rejoint l'Allemagne et la France dans le groupe de la mort. Champions du monde et champions d'Europe dans un même groupe pour une réédition de la dernière finale!

18h46

La République tchèque atterrit dans le groupe D avec l'Angleterre, la Croatie et une équipe à déterminer en Ligue des Nations.

18h46

L'Autriche suit et va dans le groupe C avec les Pays-Bas et l'Ukraine.

18h45

On continue avec le chapeau 3. Rassurez-vous, on récapitule tout à la fin. La Turquie sort du chapeau et rejoint l'Italie et la Suisse dans le groupe A.

18h43

La Croatie hérite de l'Angleterre dans le groupe D. Et paf! Voici la première affiche! Un France-Allemagne de derrière les fagots! Et pour le groupe E, un Pologne-Espagne.

18h41

Les Pays-Bas, maintenant. Les Oranje affronteront l'Ukraine dans le groupe C. La Russie suit, on savait déjà qu'elle serait dans le groupe B, où elle occupera la 4e place. Quelle usine à gaz.

18h40

Et on commence avec la Suisse. La sélection helvète ira dans le groupe A, avec l'Italie.

18h38

On va arriver dans le chapeau 2, avec des équipes non-tirées au sort au préalable. Les champions du monde français, la Croatie ou encore les Pays-Bas y figurent.

18h35

L'Angleterre est en position 1 du groupe D. Et la Belgique en deuxième position du groupe B. Bon, pour le moment, rien de trépidant. Francesco Totti tire l'Italie, qui hérite de la place 2 du groupe A. On y verra bientôt plus clair, a priori.

18h33

Et on commence avec l'Ukraine, qui sort du chapeau! L'équipe de l'Est sera en position 2 dans le groupe C. Il s'agit là pour le moment de voir quelle sera la position d'équipes dont on connait déjà le groupe, pour déterminer l'ordre des matchs. L'Espagne sera en E1. L'Allemagne suit, et jouera donc à Munich, en position F4.

18h30

Une petite présentation des équipes déjà qualifiées. Avec de jolis buts des éliminatoires.

18h26

Le Secrétaire général adjoint de l'UEFA fait un petit récapitulatif de la façon dont le tirage va se dérouler. On vous épargne les détails, on verra ça au fur et à mesure.

18h25

Le présentateur nous annonce «11 invités spéciaux» pour ce tirage au sort. Tous des légendes du football. Iker Casillas, Marcel Desailly, Francesco Totti... Tous se placent derrière les saladiers contenant les boules à tirer au sort.

18h23

Le trophée est arrivé! Il a été déposé sur scène par les joueurs portugais Ricardo Carvalho et Joao Mario, champions d'Europe en titre. Ils racontent à quel point ça a été formidable de remporter l'Euro.

18h21

Les deux présentateurs expliquent maintenant le tirage au sort et un clip présente les qualifiés... On revoit aussi de joli but de l'Euro-2016 en France, remporté par le Portugal.

18h19

Le clip est terminé. Suspense. Va-t-on entrer dans le vif du sujet?

18h17

Après un peu de blabla, l'artiste va s'asseoir dans le public. Un nouveau clip avec l'orchestre symphonique qui joue en direct présente les douze villes hôtes. Dans douze pays différents, on le rappelle.

18h14

Pour attaquer, les présentateurs font monter le DJ Martin Garrix sur scène. Il est présenté comme "l'artiste de l'Euro-2020".

18h11

Le spectacle est terminé, on remercie l'enfant et les musiciens qui y ont participé et on s'y met.

18h09

Pour mémoire, ce championnat d'Europe comportera 24 équipes réparties en six groupes de quatre. Les deux premiers de chaque groupe, ainsi que les quatre meilleurs troisièmes, seront qualifiés pour les quarts de finale. La compétition se déroulera du 12 juin au 12 juillet. Les demi-finales et la finale se disputeront dans le même stade, le mythique Wembley, à Londres.

18h07

Bon, ça a commencé, mais pour l'instant on a droit à un petit spectacle introductif. Les nombreux sélectionneurs présents (on a notamment aperçu les deux derniers champions du monde Joachim Löw et Didier Deschamps) doivent trépigner.

17h56

Et voici les quatre chapeaux, incomplets, puisque les derniers qualifiés seront connus en mars à l'issue des barrages de l'usine à gaz qu'est la Ligue des Nations.

Le tirage au sort de l'EURO 2020 sera réalisé ce soir à partir de 18h.



Quel serait le pire groupe pour l'Équipe de France ? ????



Adversaires possibles du Chapeau 1:

???????? Allemagne

???????????????????????? Angleterre

???????? Espagne

???????? Italie



Chapeau 3:

???????? Autriche

???????? Portugal

???????? Tchèque

???????? Suède

???????? Turquie pic.twitter.com/qlz0X4xClg — Actu Foot (@ActuFoot_) November 30, 2019

17h54

Les pays hôtes qualifiés devant jouer certains de leurs matchs à domicile, le tirage au sort est déjà en partie effectué. Voici ce que l'on sait déjà.

- Groupe A: Italie / Équipe du chapeau 2 / Équipe du chapeau 3 / Finlande ou Pays de Galles

- Groupe B: Belgique / Russie / Danemark / Finlande ou Pays de Galles

- Groupe C: Ukraine / Pays-Bas / Équipe du chapeau 3 / Vainqueur de la voie D des barrages (Géorgie, Belarus, Macédoine ou Kosovo - ou Roumanie si qualifiée)

- Groupe D: Angleterre / Équipe du chapeau 2 / Équipe du chapeau 3 / Vainqueur de la voie C des barrages (Écosse, Israël, Norvège ou Serbie)

- Groupe E: Espagne / Équipe du chapeau 2 / Équipe du chapeau 3 / Vainqueur de la voie B des barrages (Bosnie, Irlande du Nord, Irlande ou Slovaquie)

- Groupe F: Allemagne / Équipe du chapeau 2 / Équipe du chapeau 3 / Vainqueur de la voie A des barrages (Islande, Bulgarie ou Hongrie) ou vainqueur de la voie D si la Roumanie remporte la voie A

17h52

On vous rappelle que cet Euro est éparpillé dans douze villes de douze pays. Rome, en Italie et Bakou, en Azerbaïdjan, accueilleront le groupe A. Le groupe B se jouera à Saint-Pétersbourg, en Russie et Copenhague, au Danemark. Le C à Amsterdam aux Pays-Bas et Bucarest, en Roumanie. Le D à Londres, en Angleterre, et Glasgow, en Écosse. Le E à Bilbao, en Espagne, et Dublin, en Irlande. Le F à Munich en Allemagne et Budapest, en Hongrie.

17h50

Bonjour et bienvenus dans ce tirage au sort de l'Euro-2020, effectué à Bucarest!

(jw/L'essentiel)