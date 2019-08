Harry Maguire a déjà un chant à sa gloire

Dans les prochaines heures, Harry Maguire devrait devenir le défenseur le plus cher de l'histoire. L'international anglais devrait quitter Leicester pour rejoindre Manchester United. Un transfert estimé à près de 92 millions d'euros par les médias britanniques. Ce week-end, le défenseur a été aperçu au centre d'entraînement des «Red Devils», où il aurait passé sa visite médicale.

?? Man Utd fans have already got a new song for Harry Maguire...? @lukesellers98#MUFCpic.twitter.com/sL582J1ssG– The Sportsman (@TheSportsman) August 4, 2019

Les supporters mancuniens n'ont néanmoins pas attendu l'officialisation de sa signature pour déjà plancher sur un chant à sa gloire. Sur les réseaux sociaux, certains d'entre eux ont été aperçus en train d'entonner un couplet pour Maguire: «Il a envoyé balader Leicester pour Manchester. Sa tête est vraiment énorme».

En anglais dans le texte, les termes sont (évidemment) plus fleuris. Reste que la chansonnette devrait faire son effet à Old Trafford, si le défenseur inscrit un but, grâce à son crâne imposant.

(L'essentiel)