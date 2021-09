Ptdrrrr je suis EFFONDRÉ écoutez le commentateur du PSG sur le but d’Hakimi je huuurle pic.twitter.com/AX0VkieO9A — M|Miotto (@Maxmiotto_) September 22, 2021

«Ils ont autre chose à penser que Metz les Parisiens, c'est pas très intéressant à penser»: un commentateur de PSG TV s'est laissé un peu déborder par son stress, à quelques secondes du coup de sifflet final, alors que le club parisien était tenu en échec par le FC Metz (1-1). Et puis, au deuxième but de Hakimi, il a complètement craqué.

«Là voilà la punition qui se comportent mal, qui font que défendre et bah voilà, Paris est là, Paris marque et Paris gagne le match!». Et il poursuit en invectivant le portier messin: «Et Oukidja, qu'est-ce qu'il vient faire là? Les Parisiens ont qu'à célébrer leur but dans leur coin et le laisser pleurer à côté (...) C'est n'importe quoi ces Messins!».

Ce qui l'oublie de dire c'est que si Alexandre Oukidja est venu au contact des Parisiens en fin de match (NDLR: ça lui a d'ailleurs valu un carton jaune), c'est parce qu'il n'a pas supporté que Kylian Mbappé vienne le chambrer juste après le but. La goutte d'eau qui a fait déborder le vase après la pichenette de l'attaquant du PSG qui a tenté, un peu plus tôt, de lober le gardien alors que la balle devait être rendue aux Messins.

Jpp ???? c’est un sketch????????#Mbappé qui sort sa vanne et qui va se cacher derrière #Marquinhos et ses potes du #PSG quand il voit #Oukidja le poursuivre…

Oukidja tombe comme une crêpe quand #Neymar le pousse…

Quand d’un coup un supporter saute comme une tortue ninja#FCMPSG pic.twitter.com/jPAfD6LQfj — Shaylee (@SHL_Pvris) September 22, 2021

Mbappé vs Oukidja, c’est cette action qui a d’abord énervé le gardien messin avant le chambrage pic.twitter.com/cKy9pEe6Ew — AMADOU (@AmadouLYOmar) September 23, 2021

Une attitude que le coach messin a eu du mal à digérer. «Kylian Mbappé a intérêt à avoir un autre comportement s'il veut être aimé. J'adore ce joueur, il est très, très fort, mais il gagnerait à avoir un comportement plus humble», a lancé le technicien grenat, après le match de la 7e journée de Ligue 1. Dans le jeu, Mbappé a été «inexistant», a noté le coach messin, «cela arrive quand il ne peut pas prendre la profondeur».

À noter que les images de colère de l'entraîneur messin ont également fait le tour des réseaux sociaux.

la Ligue 1 ne peut pas se passer de Frédéric Antonetti. https://t.co/rKyZc4WnlM — Nordine Ali Said (@linstant_n) September 23, 2021

(mc/L'essentiel/AFP)