Didier Deschamps répond à Pierre Ménès

Que les inconditionnels de Didier Deschamps en prennent (bonne) note: un documentaire sera consacré au sélectionneur des Bleus vendredi soir sur TF1 après la diffusion du match entre l'Islande et la France, qualificatif pour l'Euro 2020. Soirée 100% foot, donc, sur la «une»!

Sans en dévoiler tous ses secrets, ce visuel - que l'on doit à Nagui, un ami de longue date de Didier Deschamps - abordera entre des dizaines d'autres sujets les relations «tendues» entre le technicien et Pierre Ménès, l'imposant mais controversé consultant de Canal+. Le journaliste s'était insurgé sur le jeu peu spectaculaire présenté par les Tricolores lors de leur parcours en Russie, parcours pourtant ponctué - est-il besoin de le rappeler? - par le titre mondial.

«Un miracle»

Une bande-annonce promotionnelle diffusée ces derniers jours par TF1 montre Didier Deschamps répliquant à une remarque de Pierre Ménès, qui avait eu l'outrecuidance de lâcher: «L'équipe de France a gagné la Coupe du monde, c'est formidable. Mais au niveau du jeu, les gens qui aiment le football, on ne peut pas dire qu'on se soit régalés. J'ai revu trois fois la finale contre la Croatie et au bout de trois fois, j'ai toujours la même analyse: c'est un miracle! L'équipe de France tape trois fois au but et marque quatre buts. En finale de la Coupe du monde, c'est du jamais-vu!»

La réponse du sélectionneur a fusé: «Quatre buts en finale, ce n'est pas arrivé, après Bientôt, on a eu zéro occasion et on marque quatre buts... On a fait une première mi-temps où je n'étais pas satisfait, on est quand même heureux de mener parce qu'on ne lâchait pas complètement les chevaux. Après, qu'on puisse dire ce qu'on veut, qu'on n'était pas spectaculaires... On a été d'une efficacité redoutable.»

(L'essentiel/bcr/Sport-Center)