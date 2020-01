Un appel au meurtre après la défaite de trop

Manchester United réalise le plus mauvais départ de son histoire en Premier League, avec seulement neuf victoires lors des 24 premiers matches (sept nuls et huit défaites). Et la défaite à domicile de mercredi, face à Burnley (0-2), n'a fait que plonger encore un peu plus les Red Devils dans la crise, alors qu'ils occupent pourtant la cinquième place du classement, mais à... 33 points du leader Liverpool.

Au centre de toutes les critiques se trouve Ed Woodward, le vice-président exécutif du club, accusé d'avoir complètement manqué son recrutement. Il est à relever que Manchester United a dépensé 850 millions de livres sterling pour ses joueurs au cours de ces six dernières années, sans résultats probants. Dans ce contexte très tendu, les supporters se lâchent, jusqu'à aller trop loin. Des chants anti-Woodward très violents ont été entendus lors des derniers matches à domicile contre Norwich et Burnley.

Des images à l'appui

Sur des images filmées au terme de la rencontre de mercredi, on peut entendre des partisans chanter en marchant dans le tunnel de Munich à Old Trafford. «Il va mourir, il va mourir. Ed Woodward, va mourir». La suite n'est guère plus glorieuse: «Faites un feu, faites un feu, mettez les Glazers au sommet, mettez Ed Woodward au milieu et brûlez ce p. de terrain».

La famille Glazer est devenue propriétaire de Manchester United entre 2003 et 2005. Elle a également été prise pour cible par des fans qui ont lancé des: «Aimez United, détestez les Glazers» ou encore «Debout si vous détestez les Glazers».

Ces chants ont été dénoncés sur les ondes de la BBC 5 par le commentateur Ian Dennis: «Je dois dire que les chants des supporters de Manchester United sont une honte absolue. Quelle que soit votre opinion sur Ed Woodward, vous ne pouvez pas demander la mort de quelqu'un. Si vous voulez être contre le conseil d'administration, alors chantez "Licenciez le conseil d'administration", mais que des personnes chantent cela à propos d'un être humain, c'est un scandale absolu».

