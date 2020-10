La France concède le nul face au Portugal

Peu tranchants pour le retour du Portugal à Saint-Denis quatre ans après le revers de 2016, les Bleus ont concédé le match nul face à la Selecçao de Cristiano Ronaldo (0-0), dimanche en Ligue des nations. Les retrouvailles dans huit mois à l'Euro s'annoncent indécises.

L'Italie bute sur une solide Pologne





L'Italie, dominatrice, a buté sur une solide Pologne (0-0) dimanche à Gdansk lors de la 3e journée de la Ligue des Nations. Si elle pourra regretter les deux points abandonnés en Pologne, la formation de Roberto Mancini étend à 18 matches sans défaite sa série d'invincibilité depuis septembre 2018.



Avec cinq points, l'Italie est en tête du groupe 1 de la Ligue des Nations avant de recevoir les Pays-Bas (4 pts) mercredi à Bergame. La Pologne, avec ce nul arraché avec le soutien des quelques milliers de supporteurs admis dans le stade de Gdansk, compte aussi 4 points avant de recevoir la Bosnie-Herzégovine.

Il n'y avait pas, cette fois-ci, d'Eder dans les rangs portugais pour faire basculer le match du mauvais côté. Il n'y avait pas non plus de prolongation pour le faire basculer tout court, ni de milliers de spectateurs pour le rendre haletant, restrictions obligent. Il y a eu, en revanche, un Hugo Lloris impeccable pour détourner une frappe de Ronaldo à la dernière minute et éviter aux Bleus une nouvelle défaite cuisante.

Peu d'occasions pour Mbappé

Au bout de 90 minutes d'un combat plus physique que technique où les champions d'Europe auront regardé les champions du monde dans les yeux, il a donc fallu remettre la revanche pour plus tard. Le prodige du PSG Kylian Mbappé aurait sans doute aimé frapper un grand coup face à son modèle de jeunesse Ronaldo, mais il n'eut que trop peu d'occasions pour espérer quoi que ce soit de mieux, quatre jours après son but lors du festival offensif contre l'Ukraine en amical (7-1).

La première place du groupe de Ligue des nations reste donc en possession de la Selecçao à la différence de but, et les Bleus n'auront pas le droit à l'erreur mercredi contre la Croatie à Zagreb. Le match retour à Lisbonne, le 14 novembre, sera plus crucial encore car il s'annonce déjà comme une finale de poule, et car le vainqueur prendra un net ascendant sur le perdant avant les retrouvailles qui suivront derrière, le 23 juin 2021 en clôture du groupe F de l'Euro.

(L'essentiel/afp)