Ronaldo accusé d'être un «psychopathe»

Une autre femme a porté des accusations très graves contre Cristiano Ronaldo. Alors que la star portugaise est accusée d'avoir violé une femme, Kathryn Mayorga, il y a neuf ans à Las Vegas, une ancienne petite amie du joueur de la Juventus, affirme qu'elle peut témoigner pour aider l'Américaine.

Jasmine Lennard, une actrice anglaise qui fut la compagne du Portugais il y a dix ans selon le quotidien anglais «The Sun», a déclaré que Ronaldo était un «psychopathe» et qu'il avait menacé de la tuer.«Après réflexion, j'ai contacté Kathryn Mayorga et ses avocats pour lui proposer de témoigner dans l'affaire de viol qui l'oppose à Cristiano. J'ai des informations qui, selon moi, pourraient être bénéfiques dans cette affaire», écrit-elle sur Twitter.

Les faits font froid dans le dos

De nombreux messages suivent, comme celui-ci: «Personne ne sait qui il est vraiment et ce qu'il a fait. S'ils avaient la moitié d'une idée de ce qu'il fait, ils seraient terrifiés. Je ne peux plus rester à ne rien faire et le regarder mentir de manière arrogante, insensible et éhontée alors qu'il emploie des équipes de communicants, d'avocats et d'enquêteurs pour terroriser et chasser et harceler et effrayer et réprimer Kathryn Mayorga. Je vais tout faire pour l'aider».

Elles racontent même des faits qui, s'ils sont vrais, font froid dans le dos: «Il m'avait dit que si je sortais avec quelqu'un d'autre ou que je quittais la maison, il me ferait kidnapper et ferait découper mon corps en morceaux avant de le balancer dans un fleuve. J'ai des preuves. C'est un psychopathe». L'enquête sur le viol de Kathryn Mayorga est toujours ouverte et Jasmine Lennard va devoir maintenant assumer ses propos qui, on l'espère, ne sont pas juste destinés à lui faire de la publicité. Pour l'heure, l'entourage du joueur n'a toujours pas réagi à ces déclarations.

(L'essentiel/yvd)