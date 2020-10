«Moi aussi je rêve d’une villa à Beverly Hills…»

L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, André Villas-Boas, a qualifié jeudi de «scandale» l’attitude du groupe Mediapro, diffuseur principal de la L1. Pour rappel, le patron de Mediapro, Jaume Roures, s'est engagé dans un bras de fer avec la Ligue, réclamant un délai de paiement - qui lui a été refusé - et une renégociation à la baisse des droits, que Mediapro exploite par le biais de sa nouvelle chaîne Téléfoot. Le groupe sino-espagnol, détenteur de la majeure partie des droits de la Ligue 1 et de la Ligue 2 sur la période 2020-2024 pour plus de 800 millions d'euros par an, est en retard sur le paiement d'échéances dues début octobre, estimées par le quotidien L’Équipe à 172 millions d'euros.

«Moi aussi je rêve d’une maison de millionnaire à Beverly Hills, mais je ne fais pas de proposition de 20 millions. Si tu n’as pas d’argent, ne fais pas de proposition pour les droits du foot français, c’est un scandale», s’est offusqué le technicien portugais, en conférence de presse, à l’approche du match contre Bordeaux, samedi, au Vélodrome.

«Je ne sais pas comment on va en sortir»

«En début de saison il (NDLR: Jaume Roures, patron de Mediapro) parle comme le grand sauveur du foot français, et maintenant il n’a pas d’argent? C’est absurde, je pense», a-t-il ajouté. «Je suis surpris que la Ligue ne se soit pas protégée avec des garanties bancaires. Tu fais une offre pour le foot français et après tu mets les clubs dans une situation de faillite économique. Je ne sais pas comment on va en sortir, je fais confiance à la Ligue», a conclu l’entraîneur de l’OM.

À noter que la Ligue de football professionnel (LFP) a «mis en demeure» Mediapro, diffuseur principal de la Ligue 1, de régler ses échéances de droits télévisés et n'écarte pas de se tourner vers d'autres opérateurs, selon un courrier adressé aux clubs et consulté jeudi par l'AFP.

(L'essentiel/afp)