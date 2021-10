Müller s'excuse: «On s'est fait balader de A à Z»

«Nous devons nous excuser»: Thomas Müller a reconnu que la défaite 5-0, synonyme d'élimination: du Bayern Munich contre Mönchengladbach en 16e de finale de Coupe d'Allemagne mercredi était l'une des pires de sa carrière. «On s'est fait balader de A à Z pendant toute la première période. Je ne sais pas si j'ai déjà vécu ça avant avec le maillot du Bayern», a déclaré à la chaîne de télévision ARD l'attaquant bavarois de 32 ans, qui évolue depuis treize ans sous la tunique rouge et blanche.

Pour le champion d'Allemagne, il s'agit de la plus lourde défaite de son histoire en Coupe, d'autant plus étonnante que le club effectue un début de saison tonitruant en championnat, dont il est leader, et en Ligue des champions où il caracole en tête du groupe E. «Honte historique», titre le quotidien Bild qui s'étonne de ce résultat qui «ne suit aucune logique footballistique: cela ne s'explique pas».

Pollué par l'extrasportif

Tout comme ses victoires qui s'enchaînent depuis le début de saison grâce à un collectif bien rodé, ce naufrage a été collectif. «Je suis choqué, c'est un black-out collectif», a estimé le directeur sportif Hasan Salihamidzic qui n'avait «aucune explication» à cette défaite. Toutefois, plusieurs événements extrasportifs sont venus polluer ces derniers jours la préparation des joueurs pour cette rencontre.

Le Bayern aura l'occasion de laver en partie cet affront en championnat samedi sur le terrain de l'Union Berlin, invaincu à domicile depuis 21 matches de Bundesliga.

(L'essentiel/afp)