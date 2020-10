Tim Hall a rejoint le Portugal «pour progresser»

L'essentiel: Comment s'est fait votre transfert à Gil Vicente?

Tim Hall: J'étais proche de signer à la Reggina en Serie B. Finalement on ne s'est pas mis d'accord. Gil Vicente est arrivé et je n'ai pas hésité.

Comment se sont passés vos débuts au Portugal?

Après un match amical contre Braga en septembre, un joueur et trois membres de notre staff ont été testés positifs au Covid-19. On a été placé en quarantaine et j'ai été testé positif le samedi avec huit autres joueurs. J'ai dû rester pendant quatorze jours chez moi.

Ça doit être frustrant quand on vient d'arriver dans un nouveau pays...

Ce n'était pas facile mais le club a été top avec moi. Ils me faisaient des courses et me livraient à manger. J'avais deux entraînements par jour en ligne. C'était intense et ça m'a permis de ne pas perdre grand chose physiquement.

Vous n'avez pas encore joué en championnat, ça vous inquiète?

Non, je suis dans un championnat très fort. Je n'ai que 23 ans, c'est normal que je ne sois pas titulaire d'office. J'aurais pu choisir un chemin plus facile, mais j'ai choisi celui-ci pour progresser.

C'est agréable de vivre au Portugal?

J'aime vraiment le style de vie, les gens sont très accueillants. J'habite au bord de la mer et quand il fait beau ça m'arrive d'aller à la plage.

Où en est la situation avec votre ancien club où vous n'étiez plus payé?

Lviv ne m'a pas versé 5 mois de salaire. Je suis en train de lancer des procédures avec mon agent, mais ce n'est pas facile.

(Recueilli par Nicolas Grellier/L'essentiel)