Yvandro Borges, un jeune loup chez les Lions rouges

Malgré son visage poupon, il ne se laisse pas impressionner. Appelé pour la première fois en sélection par Luc Holtz, le jeune Yvandro Borges (17 ans), n'a pas hésité à se pointer lundi, avec son coach, en conférence de presse, avant le match amical contre le Qatar, à 20h45, au nouveau stade. «J’ai demandé qui voulait venir en conférence de presse et il s'est tout de suite proposé, souligne son sélectionneur Luc Holtz. Ça me fait très plaisir venant de la part d'un gamin de 17 ans. La relation media fait partie de la carrière d'un joueur. Il a envie de progresser sur et en dehors du terrain».

Si l'ancien du Racing voit déjà plus loin que le terrain, c'est que tout se passe pour le mieux dans le rectangle vert. Intégré au groupe professionnel du Borussia M'Gladbach pour la présaison, le jeune loup est parvenu à gratter du temps de jeu en amical (une mi-temps face au FC Metz, 20 minutes contre le Bayern) et alterne les entraînements avec les U19 et l'équipe première du club de Bundesliga.

«Il a prouvé qu’il pouvait être décisif, exposait Holtz, pour justifier sa sélection. Je n’attends pas des joueurs qu’ils puissent jouer au niveau international, j’attends d’eux qu’ils puissent faire mal à ce niveau. Yvandro peut déjà le faire». Entré en jeu en toute fin de match face à la Serbie, le benjamin du groupe emmagasine de l'expérience. «Je dois m’habituer à ce niveau, je dois jouer plus vite, penser plus vite», analyse celui qui postule à une place de titulaire, ce mardi soir, face au Qatar.

(Nicolas Grellier/L'essentiel)