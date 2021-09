L’Italie tenue en échec, la Belgique cartonne

Malgré l’ouverture du score par Chiesa, les champions d’Europe italiens ont été tenus en échec à domicile par la Bulgarie (1-1) jeudi soir, dans le groupe C dont ils restent néanmoins leaders. Les hommes de Mancini, qui n’ont pas brillé, ont tout de même établi un nouveau record d’invincibilité.

ET LE DOUBLÉ POUR LUKAKU !



L'attaquant de Chelsea offre le break à la Belgique face à l'Estonie



Le match en direct : https://t.co/0X3lyxxUJK#lequipeFOOT #lequipeLIVE pic.twitter.com/EkdY7ZffzN — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 2, 2021

Un but de Vanaken, un doublé de Lukaku, puis des réalisations de Witsel et Foket ont suffit à la Belgique pour dominer l’Estonie dans le groupe E. Une victoire 5-2 à peine entachée par l’ouverture du score rapide estonienne, après seulement deux minutes. L’Estonie a inscrit son deuxième but en toute fin de match. Les Diables Rouges sont en tête du groupe devant la République tchèque.

L'Angleterre écrase la Hongrie

Un mois et demi après la finale de l'Euro perdue à domicile, l'Angleterre s'est tranquillement remise en route en écrasant la Hongrie (4-0) jeudi lors de la quatrième journée des qualifications pour le Mondial-2022.

Après une première période pauvre en occasions, les "Three Lions" ont accéléré après la pause. L'attaquant de Manchester City Raheem Sterling a ouvert la marque (55e) avant de servir Harry Kane pour le but du 2-0 (63e). Harry Maguire (69e) et Declan Rice en fin de match (88e) ont alourdi le score.

Les joueurs de Gareth Southgate poursuivent leur sans-faute dans le groupe I des éliminatoires avec ce quatrième succès en autant de rencontres.

L'Allemagne de Flick bien pâle face au Liechtenstein

Pour la première de Hansi Flick sur le banc, l'Allemagne a laborieusement battu jeudi le Liechtenstein 2-0, mais devra montrer un tout autre visage dimanche contre l'Arménie et mercredi contre l'Islande pour convaincre qu'un changement est réellement en cours.

Dans les jours précédents la rencontre, joueurs et commentateurs avaient parlé d'enthousiasme retrouvé, d'envie de reconquérir le public, et de philosophie de jeu attractive, avant cette série de trois matches de qualification pour le Mondial-2022.

(L'essentiel)