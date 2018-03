Les débuts d'Ibrahimovic en MLS dès samedi?

"C'est un compétiteur, il aime la compétition, il aime les défis. Si la question est de savoir s'il est prêt physiquement à jouer 90 minutes, la réponse est non, mais si la question est +Va-t-il jouer un rôle lors de notre prochain match?+, c'est bien possible", a expliqué Sigi Schmid. "On parle de Zlatan Ibrahimovic là, on ne parle pas d'un être humain normal, d'un mortel", a poursuivi le technicien d'origine allemande. "Je suis sûr qu'il vous dirait la même chose", a conclu Schmid. Ibrahimovic, dont le transfert au Galaxy, a été annoncé vendredi dernier, doit arriver à Los Angeles dans la soirée de jeudi.

Le Galaxy a annoncé mercredi que l'attaquant suédois s'entraînerait avec ses nouveaux coéquipiers vendredi matin et qu'il serait ensuite officiellement présenté lors d'une conférence de presse au StubHub Center. Samedi, il pourrait faire ses débuts officiels en MLS à l'occasion du derby de Los Angeles, contre le Los Angeles FC. "Ibra", 36 ans, n'a plus joué depuis décembre dernier sous le maillot de Manchester United, son club depuis 2016 qui a résilié son contrat la semaine dernière pour lui permettre de relever un nouveau défi aux Etats-Unis. L'attaquant suédois, passé par l'Ajax Amsterdam, l'Inter Milan, le FC Barcelone ou encore le Paris SG, revient d'une grave blessure à un genou et n'a disputé cette saison que sept matches.

(L'essentiel/afp)