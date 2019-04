118 stagiaires «bianconeri» au 5e «Juventus Camp»

« Une ligne dernière moi », c’est le mot d’ordre, répété plusieurs fois, du staff qui amène, ce lundi après-midi, les petits stagiaires du « Juventus Camp » sur les différents terrains du FC Differdange 03 sur fond de musique italienne. Rigueur et uniformité sautent immédiatement aux yeux avec des centaines de jeunes joueurs équipés du même maillot «bianconeri» avec les mêmes ballons qui résonnent sur l’hymne «Juve, storia di un grande amore».

«Take your time, it’s not a competition», «restez sur la ligne», «bravo, bravo, va bene»... Consignes en anglais, en français et forcément en italien, tout est fait pour ressembler à une Juventus de Turin de plus en plus orientée à l'international. Conduite de balle, slaloms, démarquages: les exercices se succèdent sur un bon rythme et les jeunes stagiaires, de U7 à U17, en redemandent. Sous l’œil attentif de parents venus observer les huit groupes composés d’une quinzaine de petits joueurs.

270 euros par participant

«C’est déjà la 5e fois que la Juventus revient à Differdange pour son camp», se félicite Guy Altmeisch, président de la commission des jeunes du FCD03. « Avec 118 stagiaires, dont 3 filles, on n’avait jamais eu autant de monde et on a dû arrêter les inscriptions. Il y a 80% de Luxembourgeois et 20% de francophones originaires de France ou de Belgique. C’est formidable de les voir travailler tous ensemble avec un staff italien et surtout avec un langage commun universel: le football».

Comment expliquer le succès grandissant d’un stage qui coûte tout de même 270 euros à chaque participant et qui rapporte seulement 15 euros à Differdange? «On n’est pas là pour faire du recrutement pour la Juventus», souligne encore Guy Altmeisch. «Notre meilleure publicité? C’est le bouche à oreille entre jeunes joueurs qui se parlent entre eux dans leurs clubs respectifs. Il ne faut pas négliger non plus le succès actuel de la "Juve" qui fait un carton avec Cristiano Ronaldo».

????????⚽️???????? Le 5e « Juventus Camp » a débuté ce lundi à #Differdange au #Luxembourg en collaboration avec la @juventusfc et le @FCDeifferdeng. Photos et article sur https://t.co/WRJytTGZUL pic.twitter.com/V9ZKvqQfcq — L'essentiel (@lessentiel) 8 avril 2019

(Frédéric Lambert/L'essentiel)