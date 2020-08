Le FC Valence n’arrive plus à payer ses joueurs

Le FC Valence n’a plus de sou. Le club espagnol est dans une impasse. Une partie des salaires de cette année n’a pas pu être payée et le club ne dispose pas d’assez de liquidité pour éponger ses dettes.

Selon Las Provincias l’équipe a rencontré ce lundi matin le directeur financier du club. Il aurait dû être accompagné du président Anyl Murthy qui n’est finalement pas venu à la rencontre.

Le but de cette entrevue était de convaincre les joueurs d’accepter de recevoir une partie de leurs salaires de la saison dernière à travers des billets à ordre (NDLR: titre engageant un souscripteur à payer une certaine somme à une date déterminée à un bénéficiaire) qu’ils pourraient encaisser dès septembre 2020 et valable pendant un an.

Perte de licence en vue?

Cette situation est due aux effets combinés de la crise du Covid, mais aussi au fait que le club a raté sa qualification pour l’Europe, alors qu’il évolue avec l’effectif le plus cher de son histoire.

Mais le problème serait plus profond. Selon les sources du journal espagnol, ni le club comme c’était le cas précédemment, ni son actionnaire principal Peter Lim ne seraient en mesure de garantir ces promesses de paiement.

La proposition a été rejetée par les joueurs. Ce cas de figure met aussi la pression sur les différents contrats liant le club espagnol à d’autres entités, pour l’image ou la publicité par exemple.

Cette situation menace l’équipe, qui pourrait se voir retirer sa licence si aucune solution n’est trouvée rapidement entre le conseil d’administration et les joueurs.

(L'essentiel/Thibaud Oberli)