Séville-​​AS Rome, l'affiche des huitièmes

Vainqueur de trois éditions successives entre 2014 et 2016, le FC Séville a hérité de l'un des tirages les plus difficiles, lors de la cérémonie organisée vendredi à Nyon, en Suisse, qui ne prévoyait pas de têtes de séries. Les Andalous accueilleront les Romains le jeudi 12 mars et se déplaceront pour le match retour en Italie une semaine plus tard. Hasard du tirage au sort, une autre affiche opposant club italien à équipe espagnole aura lieu, entre l'Inter Milan et Getafe, tombeur de l'Ajax Amsterdam lors des 16es de finale.

Manchester United, vainqueur de l'édition 2017, aura une tâche plus aisée contre le club autrichien du Linz ASK, dont c'est la première participation à ce stade de la compétition. Quant à l'Olympiakos, qui a éliminé Arsenal jeudi au bout de la prolongation à Londres, il affrontera de nouveau un club anglais, Wolverhampton. Le 16e qualifié pour les huitièmes de finale, opposé à Bâle, sera connu vendredi soir: le 16e de finale retour entre Salzbourg et Francfort a été reporté d'une journée à cause de la météo jeudi, les Allemands étant en très bonne posture après leur succès à l'aller (4-1).

Le programme des huitièmes (12/19 mars)

Istanbul Basaksehir (TUR) - Copenhague (DEN)

Olympiakos (GRE) - Wolverhampton (ENG)

Glasgow Rangers (SCO) - Leverkusen (GER)

Wolfsburg (GER) - Shakhtar Donetsk (UKR)

Inter Milan (ITA) - Getafe (ESP)

Séville (ESP) - AS Rome (ITA)

Francfort (GER) ou Salzbourg (AUT) - Bâle (SUI)

Linz ASK (AUT) - Manchester United (ENG)

(L'essentiel/afp)