Lloris condamné pour sa conduite en état d'ivresse

Hugo Lloris, le capitaine et gardien de l'équipe de France de football a été condamné mercredi à 20 mois de suspension de permis de conduire et 50 000 livres (56 200 euros) d'amende pour conduite en état d'ivresse. Le gardien de 31 ans, qui a plaidé coupable, avait été interpellé le 24 août au volant de sa Porsche gris foncé à Gloucester Place, dans le centre de Londres. Son taux d'alcoolémie par décilitre d'air expiré était de 80 microgrammes, plus de deux fois la limite légale au Royaume-Uni, de 35 microgrammes par décilitre. Ce qui représente une consommation d'au moins sept verres de vin ou trois pintes et demi de bière.

La juge Amanda Barron a noté deux circonstances aggravantes: la conduite dangereuse du joueur de Tottenham et la présence d'un passager. Toutefois, elle a noté le fait que le champion du monde de football avait plaidé coupable, s'était «excusé immédiatement» et n'avait jamais commis d'infractions auparavant. L'amende est destinée à refléter la gravité de l'infraction, mais prend aussi en considération les ressources financières du gardien de but. La suspension de permis de Hugo Lloris sera effective jusqu'au 11 mai 2020.

Les policiers avaient prêté attention à sa voiture car elle «avançait de façon bizarre», a souligné le procureur Henry Fitch. Ils avaient constaté des traces de vomi dans le véhicule. Le conducteur n'était «pas stable» et «dans l'incapacité de conduire». Présent mercredi au tribunal, Hugo Lloris a semblé embarrassé par les faits. Il n'a parlé que pour confirmer son nom, sa nationalité, sa date de naissance et son adresse et indiquer qu'il plaidait coupable.

(L'essentiel/afp)