Leipzig et Dortmund font nul, Schalke en profite

Leipzig et Dortmund ont fait match nul samedi en championnat, qui fait l'affaire de Schalke, désormaisseul deuxième avec 43 points, très loin du Bayern, qui compte 60 unités et doit encore jouer dimanche en déplacement à Fribourg. Dortmund est désormais troisième (42 pts). Le RB (6e avec 39 points) décroche légèrement du peloton qui lutte pour les quatre places qualificatives pour la Ligue des champions.

La 25e journée



Samedi

Augsbourg - Hoffenheim 0-2

Hambourg - Mayence 0-0

Wolfsburg - Leverkusen 1-2

Francfort - Hanovre 1-0

Schalke - Berlin 1-0

Leipzig - Dortmund 1-1



Dimanche

Cologne - Stuttgart (15h30)

Fribourg - Bayern (18h)

Côté Leipzig, le coach Ralph Hasenhüttl avait fait le pari d'associer dès le coup d'envoi ses deux buteurs, l'international allemand Timo Werner et le jeune Français Jean-Kevin Augustin. Hasenhüttl voulait sortir son équipe de son marasme passager, avec trois défaites consécutives, dont une humiliation à domicile la semaine dernière contre la lanterne rouge Cologne (1-2). En face, Dortmund se présentait avec sa meilleure attaque actuelle, le Belge Michy Batshuayi en pointe soutenu par les trois internationaux Mario Götze, André Schürrle et Marco Reus.

Schalke bat Berlin

C'est finalement Augustin qui allumait la première fusée (1-0, 29e), bien lancé en profondeur par Keita qui avait gratté un ballon au milieu de terrain, dans une action typique du jeu de transition agressif et vif de Leipzig. Mais après deux buts justement refusés pour hors-jeu (Reus et Batshuayi), Dortmund trouvait la bonne distance à la 38e minute, et Dahoud lançait Reus dans un trou de souris pour l'égalisation (1-1). Le rythme restait très élevé en deuxième période, mais la fatigue faisant son œuvre, les passes se faisaient moins précises et les occasions moins nettes.

Dans les autres matches de la journée, les trois adversaires de Dortmund et Leipzig pour les places en C1 ont gagné. Schalke a disposé du Hertha Berlin 1-0 et occupe seul la deuxième place avec 43 points. Derrière Dortmund, Francfort a battu Hanovre 1-0 et complète le top-4 avec 42 pts. Leverkusen, vainqueur à Wolfsburg (1-2) et cinquième, est encore au contact avec 41 points. Quant au Bayern, sur une autre planète avec ses 60 points, il se déplace dimanche à Fribourg, pour tenter de se rapprocher d'un sixième titre consécutif, qui peut mathématiquement être validé avant fin mars.

(L'essentiel/AFP)