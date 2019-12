Lyon fête la qualif' en se battant avec ses fans

Lyon s'est qualifié mardi pour les 8es de finale de la Ligue des champions à la suite de son nul presque miraculeux contre Leipzig (2-2), donnant enfin du sens à une saison qui attendait ce coup d'éclat. Mais des heurts avec les supporters après la rencontre ont gâché la fête.

La célébration n'aura duré que l'instant d'une photo. Quelques minutes plus tard, des heurts ont éclaté entre des ultras et le défenseur Marcelo, qui ont impliqué plusieurs joueurs. Une banderole stigmatisant le défenseur brésilien - «Marcelo dégage», avec le dessin d'une tête d'âne - a déclenché la colère des joueurs, et notamment de Memphis Depay.

Le président du club Jean-Michel Aulas a affirmé que «le supporter (qui tenait la banderole) sera sanctionné». «Un club, ce sont les dirigeants, les joueurs, les supporters et il ne peut pas y avoir de distorsion. C'est moi qui décide et non pas les supporters», a ajouté le patron de l'Olympique Lyonnais, qui ne veut pas que «les gens insultent les joueurs».

«Je suis furieux, en colère»

La star néerlandaise a symbolisé cette résilience lyonnaise, en égalisant à 2-2 sur sa deuxième belle occasion (82e), alors qu'il avait plutôt subi jusque-là. Buteur à chacun de ses cinq matches de groupe, le capitaine a pris la mesure de ses nouvelles fonctions. En lui donnant le brassard, Rudi Garcia a effectué l'un de ses premiers bons choix comme entraîneur de Lyon, car c'est dans la lumière que le joueur s'exprime le mieux.

Après le match, il a montré de l'autorité en livrant un discours coup de poing à l'intention des supporters - Depay avait tenté d'arracher la banderole incriminée: «Je suis furieux, en colère. On veut faire un avec nos fans, mais eux ne veulent pas faire un avec nous. Si vous quittez le terrain avec ce sentiment, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est dur de rester calme», a déclaré celui qui distribue également les punchlines comme rappeur.

Très très forts les propos de Memphis Depay suite aux incidents après #OLRBL. Vraie sortie de capitaine. pic.twitter.com/09cFuWqf6U– Bernard Cls (@BernardCls) December 10, 2019

«Memphis Depay est un vrai capitaine, a pour sa part réagi l'entraîneur Rudi Garcia. Il a agi et parlé en capitaine. Ça montre toute la cohésion, la solidarité et le caractère de ce groupe. Il ne faut pas que ce qui s'est passé après (le match) nous gâche cette satisfaction et cette fête.»

?? "Memphis Depay est un vrai capitaine : il a agi et parlé en capitaine. Ça montre toute la cohésion, la solidarité et le caractère de ce groupe."? Retrouvez la réaction de Rudi Garcia après #OLRBL au micro de RMC Sport pic.twitter.com/dxoEhEwwS6– RMC Sport (@RMCsport) December 10, 2019

(L'essentiel/afp)