L'Allemagne a été humiliée 6-​​0 par l'Espagne

L'Espagne a infligé à l'Allemagne sa plus sévère défaite de l'après-guerre, 6 à 0, pour rejoindre la France dans le dernier carré de la Ligue des nations, mardi à Séville. Il faut remonter à un match amical contre l'Autriche en 1931 (6-0) pour trouver trace d'une défaite de l'Allemagne par un tel écart.

Six buts et un ticket vers les demies: dans le stade à huis clos de la Cartuja à Séville, la Roja est sorti de son état apathique de ces dernières semaines (une seule victoire sur les cinq derniers matches, 1-0 contre la Suisse le 10 octobre) pour infliger à l'Allemagne son premier revers depuis plus d'un an (6 septembre 2019 contre les Pays-Bas 4-2, en qualifications pour l'Euro).

Deux têtes sur corners d'Alvaro Morata (17e) et de Rodri (37e), un magnifique triplé du jeune ailier (20 ans) de Manchester City Ferran Torres (33e, 55e, 72e) et une dernière réalisation de Mikel Oyarzabal (89e) ont permis à l'équipe de Luis Enrique, largement rajeunie depuis l'an dernier, d'infliger à l'Allemagne l'une des revers les plus retentissants de son histoire.

La France termine bien, le Portugal aussi

Déjà qualifiée, l'équipe de France a dominé la Suède 4-2 au Stade de France. Menés très rapidement (4e), les Bleus ont ensuite fait la différence grâce à un doublé d'Olivier Giroud (16e, 59e), un but du défenseur Benjamin Pavard (36e) et un dernier de l'entrant Kingsley Coman (90e+5).

La prise de risque de Thuram puis la volée de Pavard , ça fait 2-1 .#FRASUE



Le Portugal de Cristiano Ronaldo s'est imposé avec difficulté (3-2) face à une Croatie longtemps réduite à dix, à Split, mais qui évite la relégation en deuxième division de Ligue des nations au détriment de la Suède.

Les vice-champions du monde, qui s'étaient inclinés 4-1 à l'aller, terminent ainsi à la 3e place de ce groupe 3 de Ligue A avec 3 points, derrière la France (16 pts) et le Portugal (13 pts), tenant du titre écarté du «Final» après sa défaite face aux Bleus (1-0) samedi à Lisbonne.

Les champions d'Europe ont arraché la victoire en fin de rencontre grâce à un doublé du défenseur de Manchester City Ruben Dias (52e, 90e) et un but de Joao Félix (60e), tandis que le milieu de Chelsea Mateo Kovacic a marqué à deux reprises pour la Croatie (29e, 65e).

(L'essentiel/afp)