Le commentateur devient complètement fou

On jouait la 82e minute de jeu, mardi, lors du match retour de C1 entre la Roma et le Barça. Dominés 1-4 en Espagne, les Transalpins menaient alors 2-0 et n'étaient plus qu'à un but d'un exploit phénoménal. Sur corner, le défenseur grec Manolas a surgi au premier poteau, trompé le gardien ter Stegen et la folie s'est emparée du Stadio Olimpico.

Carlo Zampa, ancien speaker local, désormais au micro de la chaîne Premium Sport, avait pour sa part pris feu depuis bien longtemps. Sur toutes les réalisations romaines, il a fait exploser son micro. Attention si vous regardez la vidéo ci-dessus au travail. Mieux vaut mettre des écouteurs. Et le son pas trop fort.

(L'essentiel)